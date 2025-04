1. Karmienie piersią zmniejsza ryzyko alergii

PRAWDA Najlepiej, by maluszek co najmniej do 6. miesiąca życia pił wyłącznie mleko mamy. Znajdują się w nim składniki, które przyspieszają dojrzewanie układu pokarmowego niemowlęcia. Dzięki temu alergeny nie przenikają tak łatwo przez ścianki jelit i dziecko ma większe szanse uniknąć wysypki lub zaburzeń trawienia.

Reklama

2. Pokarm mamy nigdy nie uczula

PRAWDA/FAŁSZ Mleko z piersi rzeczywiście nie wywołuje alergii, ale uczulać może coś, co zjadłaś i co przeniknęło do twojego pokarmu. Jeśli u maluszka karmionego piersią zauważysz objawy alergii, postaraj się ustalić, co je mogło wywołać – może zjadłaś czekoladę albo pomidory?

3. Mleko modyfikowane dla alergika musi wybrać lekarz

PRAWDA Mleko dla uczuleniowca to specjalny preparat mlekozastępczy. Przy jego doborze lekarz kieruje się rodzajem objawów, jakie ma dziecko. Gdy np. są to głównie kolki, biegunki, zaparcia, refluks żołądkowo-jelitowy, to można przypuszczać, że alergii towarzyszy nietolerancja laktozy. W takim przypadku zwykle podaje się dziecku preparat mlekozastępczy, który jej nie zawiera.

4. Alergik może jeść tylko kilkanaście bezpiecznych produktów

FAŁSZ Jest wręcz przeciwnie. Jadłospis malca skłonnego do uczuleń powinien być urozmaicony. Dieta jednostajna, ograniczona np. do 10 stałych składników, staje się niebezpieczna, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wysypki czy bólu brzuszka jako reakcji właśnie na to, co maluch je najczęściej!

5. Probiotyki pomagają wyleczyć alergię

PRAWDA Badania wykazały, że tak działa szczep Lactobacillus rhamnosus GG. Wpływa on m.in. na uszczelnianie bariery jelitowej, na procesy fermentacyjne w jelicie, interakcję bakterii z komórkami nabłonka jelitowego oraz układu odpornościowego. Wszystkie te elementy pomagają w nabywaniu tolerancji na alergeny pokarmowe. Z tego powodu do niektórych mieszanek zaczęto dodawać właśnie ten szczep bakterii.

Która woda jest najlepsza dla niemowlęcia?

6. Maluch powinien jeść alergizujące go produkty, by się do nich przyzwyczaić

FAŁSZ To częsty pogląd, ale malca nie da się w ten sposób uodpornić na alergię i sprawić, że będzie zdrowy. Im częściej będziesz mu dawać „zakazany” produkt, tym większe prawdopodobieństwo, że wywoła on w końcu objawy uczulenia.

7. Dziecko uczulone na białko mleka krowiego może alergizować także wołowina i cielęcina

PRAWDA Najbezpieczniejsze mięsa dla małego alergika to: królik, jagnięcina, indyk, kaczka i gęś. Nie przyrządzaj też zup na wywarze mięsnym

– podczas gotowania przenikają do niego uczulające białka. Mięso gotuj osobno i dodawaj do ugotowanej jarzynki.

8. Alergikowi lepiej nie dawać wędlin ze sklepu



PRAWDA Takie wyroby często zawierają mnóstwo dodatków (soję, konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze), które mogą uczulić. Najzdrowszy dla malucha będzie domowy schab lub indyk pieczony.

Dowiedz się więcej o zdrowiu dziecka:

Jak leczyć chore dziecko?

Po co dziecku witamina K?

Jak rozpoznać objawy ADHD u dziecka?

Reklama

na podstawie tekstu Malwiny Małeckiej/Mamo to ja