D i K - jak WITAMINKA D i K dla dziecka

Witaminy to związki organiczne, których obecność reguluje prawidłowe działanie białek biorących udział w procesach przemiany materii.

Witamin najwięcej potrzebują niemowlęta, dzieci oraz młodzież w okresie dojrzewania. Ma to związek z tym, że w tych okresach następuje intensywny wzrost i rozwój organizmu. Jako że mleko mamusi zawiera cenne składniki, które warunkują prawidłowy rozwój dziecka, powinno się karmić malucha wyłącznie piersią przez 6 miesięcy (dalej po wprowadzeniu pokarmów stałych też warto karmić piersią).



Jedną z witamin, która występuje w mleku kobiecym, ale w małej ilości, jest witamina D. Jest ona syntetyzowana w skórze pod wpływem słońca. Ze względu na to, że w obecnym czasie raczej należy unikać mocnego słońca, to dla maluszka źródłem (jedynym) witaminki D jest mleko jego mamusi. Jednak stwierdzono, że jest to zbyt mała ilość witaminy D.

Witamina D zapobiega krzywicy (choroba układu kostnego). Do objawów krzywicy zalicza się:

rozmiękanie kości czaszki, zniekształcenie klatki piersiowej i kręgosłupa, tworzenie się zgrubień w miejscu połączeń żeber, dodatkowo dziecko może się obficie pocić w okolicach potylicy, duży brzuszek (niemowlę), rozdrażnienie u dziecka (nie zawsze to jest objaw krzywicy).

Aby zapobiegać krzywicy u dzieci, niemowlętom podaje się witaminę D. W pierwszych 6 miesiącach życia - 800 IU, począwszy od 15 dnia życia. Również taką samą ilość witaminy D podaje się w drugim półroczu życia. Natomiast dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia muszą przyjmować 600 UI witaminy D dziennie, ale tylko w okresie jesienno-zimowym.

Kolejną witaminką, którą należy podawać maluszkowi, jest witamina K. Bierze ona udział udział w procesach krzepnięcia krwi. Witaminę K maluchowi podaje się do końca 3. miesiąca życia - wynika to z tego, że mleko matki jest ubogie w tę witaminkę, a ponadto w przewodzie pokarmowym maluszków karmionych piersią dominuje flora bakteryjna, która ma niewielką zdolność syntezy bakteryjnej witaminy K. Aktualnie zaleca się podawanie witaminy K (dzieciom, które mamusia karmi piersią) już od drugiego tygodnia życia w dawce 25 mikrogramów.

PAMIĘTAJ!!!

Ostateczną dawkę witamin, które powinnaś podawać maluszkowi, powinien ustalić wasz pediatra.

Celina Fręczko

Źródło: „Witaminowy Poradnik” M. Czerwionka-Szaflarska