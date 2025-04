Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze wózka

Przede wszystkim wybierając wózek kieruj się takimi kwestiami jak: Twoje miejsce zamieszkania, częstotliwość i miejsce spacerów, pojemność bagażnika samochodowego, ciężar wózka i Twoje możliwości wniesienia i zniesienia wózka oraz jego prowadzenia podczas spacerów. Zwróć też uwagę na kolorystykę – jeśli lubisz często prać – wybierz jasne kolory.

Czy wózek to już wszystko

Okazuje się, że zakup wózka to tylko wierzchołek góry lodowej, musisz jeszcze pomyśleć o zakupie wielu akcesoriów, jeśli nie będą one dołączone do wózka. Te akcesoria to: parasolka, siatka lub kosz na zabawki i przybory, moskitiera, pokrowiec przeciwdeszczowy, śpiwór.

Jak dobrać idealny wózek

Idealny wózek typu gondola powinien:

1. Być wystarczająco duży, by skorzystał z niego noworodek i kilkumiesięczny brzdąc.

2. Mieć oddychający materac grubości co najmniej centymetra.

3. Być wyściełany trwałym, ale i delikatnym materiałem.

4. Mieć możliwość zdjęcia materiałowych pokrowców w celu uprania ich.

5. Dmuchane szerokie opony, bo to stanowi o jego stabilności.

6. Posiadać atest potwierdzający, że jest wykonany z materiałów i mechanizmów przyjaznych dziecku i zabezpieczających dziecko przed razami.

7. Mieć możliwość złożenia go i zapakowania do bagażnika samochodu.

Idealna spacerówka - czyli jaka?

Idealna spacerówka to prawdziwy pojazd do zadań specjalnych. Musi mieć wygodne siedzenie, które będzie miało funkcję rozkładania. Ważne jest, by siedzisko było wyposażone w przednią poręcz i szelki, które pozwolą poskromić małego wiercipiętę.

Dodatkowym plusem spacerówki jest podnóżek, na którym dziecko może wesprzeć nóżki, by nie "wisiały" w powietrzu. W miarę jak dziecko będzie rosło docenisz rolę mini stolika montowanego przy poręczy wózka - Twój malec będzie mógł na nim postawić butelkę z piciem, czy ulubioną zabawkę.