Niemowlęta i maluchy, oprócz mleka, które długo jest podstawą ich diety, powinny pić głównie wodę. Co do tego wszyscy eksperci się zgadzają. Tylko właśnie... jaka woda jest najlepsza dla naszych dzieci? Czy ta zamknięta w plastikowej butelce, a może taka z kranu? Specjalista do spraw żywienia, prof. Halina Weker, kierująca Zakładem Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie tłumaczy, że to wszystko zależy od tego, w jaki sposób woda jest uzdatniania i jakiego jest jej źródło.

Okazuje się, że w Polsce 60% wód wodociągowych pozyskuje się ze studni głębinowych. Jakość tych wód jest coraz wyższa, dzieci mogą je pić np. w szkołach.



Kiedy możemy dać dziecku wodę z kranu, a kiedy lepiej z butelki?

A jaką wodę podawać niemowlętom i maluszkom wieku poniemowlęcym? Czy również możemy im podawać wodę z kranu? Jeśli mamy pewność, że woda kranowa jest sprawdzona i jest dobrej jakości, spokojnie możemy dać im się napić "kranówki". Jeśli nie, lepiej wówczas wybrać wody w butelce, które są przeznaczone dla takich maluchów i mają opinię uznanych ośrodków pediatrycznych.



Jaka woda jest dobrej jakości?

Skąd możemy wiedzieć, że woda jest na pewno dobrej jakości? Za wodę dobrej jakości uznaje się wodę z odpowiednim składem chemicznym i o odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Dla maluszków taka woda powinna być:

niskozmineralizowana

zawierać mało sodu

i mało siarczanów.

Najlepiej jeśli jest głębinowa, a źródła są oddzielone od działań zewnętrznych człowieka. Te wody, które są zalecane do picia przez dzieci muszą spełniać dość ostre wymagania dotyczące składu jakościowego i ilościowego. Uwaga! Dzieci, które nie skończyły roku, mogą pić wodę wyłącznie przegotowaną. Dopiero powyżej 12. miesiąca życia, dziecko może pić wodę prosto z butelki, bez przegotowania.

