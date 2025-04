Zazwyczaj zaleca się karmienie piersią w regularnych odstępach czasowych, w zależności od wieku dziecka. Coraz większą popularność zdobywa jednak karmienie na żądanie. Po porodzie, aby zwiększyć laktację, należy dostawiać dzidziusia do piersi możliwie często, nawet co godzinę. Z czasem instynktownie zaczyna się przystawiać dzidziusia do piersi, gdy wydaje się, że jest głodny. Po kilku dniach od porodu pokarmu jest już sporo i dziecko przeważnie najada się podczas jednego karmienia z jednej piersi.

Jak zwiększyć ilość mleka?

Aby zwiększyć ilość mleka najważniejsze jest częste przystawianie dzidziusia do piersi. Im częściej dzidziuś ssie, tym więcej mleka jest produkowane. Bez względu na wielkość, każda pierś wytwarza mleko, jeśli jest skutecznie pobudzana. Nawet małymi piersiami kobieta jest w stanie wykarmić swoje maleństwo. Kolejnym elementem wytwarzania odpowiedniej ilości mleka jest prawidłowe nawadnianie organizmu mamy. Należy pić 2,5 - 3 litry płynów dziennie. Najlepiej gdyby to była woda niegazowana lub gotowana. Można też pić słabą herbatę lub soki naturalne, z wyjątkiem cytrusowych. Natomiast nie wskazane są napoje gazowane, alkohole i mocne kawy.

Wydzielaniem prolaktyny kieruje nasza głowa. Hormon ten jest właśnie odpowiedzialny za wydzielanie mleka. Stres, zmęczenie i zdenerwowanie mogą niekorzystnie wpłynąć produkcję pokarmu, a czasami ją zahamować.

Wskazówki

Postaraj się rozluźnić i wypocząć przed karmieniem. Najlepiej, gdy dziecko śpi, też kładź się spać.

Maluszek będzie mógł prawidłowo zjeść, gdy będzie dobrze dostawiony do piersi. Główka dziecka powinna tworzyć jedną linię z kręgosłupem. Pozycja do karmienia ma być wygodna dla Was obojga.

Należy pomóc noworodkowi uchwycić brodawkę. Nosek powinien pozostać nie zakryty, by ułatwić dziecku oddychanie.

Można czasami wycisnąć kilka kropli pokarmu na usta noworodka, by zachęcić go do ssania.

Bardzo ważne jest, by po każdym nakarmieniu dziecku się odbiło. Powietrze, które dziecko połknęło z jedzeniem powinno ulecieć. Należy w tym celu podnieść malucha na ręce w pionie lub położyć na brzuszku. Jeśli tego nie dopilnujemy dziecko może boleć brzuszek.

W zależności od apetytu dziecka, karmienie może się odbywać z jednej piersi lub z obu. Jeśli z jednej, to w czasie kolejnego karmienia należy zmienić pierś - i tak na przemian.

W nocy karmienie może odbywać się z różną częstotliwością. Niektóre dzieci wstają kilka razy na karmienie, inne przesypiają nawet 8 godzin. Jeśli dziecko jest zdrowe i ładnie przybiera na wadze, nie należy go wybudzać do karmienia.

Aby pokarm był pełnowartościowy ważne jest, by dieta mamy karmiącej była urozmaicona. Musi być dobrze zbilansowana, bogata w witaminy i minerały.

