Taki mały, a tak wiele od niego zależy!

Układ pokarmowy pełni kluczową rolę w rozwoju dziecka – to właśnie w brzuszku zachodzi proces trawienia i wchłaniania składników odżywczych, ważnych dla harmonijnego wzrostu młodego organizmu. Wbrew pozorom od brzuszka zależy też wiele innych aspektów. Prawidłowa praca układu pokarmowego dziecka wpływa na spokojny sen oraz odporność malucha (w przewodzie pokarmowym znajduje się bowiem około 70-80% wszystkich komórek odpornościowych organizmu[2]), a także na nastrój dziecka. W jelitach znajduje się aż 95% serotoniny, czyli hormonu szczęścia![3] Właśnie dlatego prawidłowo funkcjonujący brzuszek to radosny maluch i spokojni rodzice. 93% opiekunów deklaruje, że nie ma dla nich nic ważniejszego niż szczęście dziecka, a jego uśmiech wynagradza im wszystkie trudy związane z wychowaniem[4].

Rozwój układu pokarmowego krok po kroku

Po przyjściu dziecka na świat jego brzuszek wciąż się rozwija, dlatego wymaga wyjątkowej troski i opieki. W tym czasie najlepszym wsparciem dla niego jest mleko mamy, ponieważ początkowo ilość i aktywność enzymów trawiennych jest znacząco obniżona, co sprawia, że układ pokarmowy niemowlęcia jest wyjątkowo delikatny i wrażliwy. Dziecku mogą w tym czasie dokuczać dolegliwości, takie jak np. kolki, zaparcia czy ulewania, które mogą wynikać z niedojrzałości układu pokarmowego. W późniejszych miesiącach problemy trawienne ustępują, a mały brzuszek jest gotowy na rozszerzanie diety i poznawanie nowych smaków. Około 12. miesiąca życia enzymy trawienne osiągają efektywność podobną do tej występującej u osoby dorosłej, jednak nie oznacza to, że układ pokarmowy jest w pełni ukształtowany, a dziecko może spożywać takie same posiłki jak mama czy tata.

Jak dbać o brzuszek dziecka?

Rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka zależą od wielu czynników, jednak jednym z najważniejszych z nich jest odpowiednia dieta, o którą warto dbać już od pierwszych chwil życia. Właściwie odżywiony brzuszek dziecka to podstawa jego dobrego samopoczucia. Chociaż karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia niemowlęcia, zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta nie może karmić własnym pokarmem. Z myślą o maluchach, które z uzasadnionych powodów nie są karmione mlekiem mamy, powstało mleko modyfikowane Bebiko 2 z udoskonaloną, dobrze tolerowaną[5] formułą NUTRIflor Expert, które dba o szczęście małych brzuszków powyżej 6. miesiąca życia. To kompletna kompozycja[6] składników odżywczych, która została wzbogacona o kwas DHA[7], ważny dla rozwoju mózgu i wzroku[8], aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





1 Jak polscy rodzice (Millenialsi) definiują szczęśliwe dzieciństwo? Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie marki Bebiko 2 w lipcu 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 523 rodziców dzieci w wieku 0-3 lata.

2 Giulia.Enders, Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Warszawa, 2015.

3 Cukrowska B., Znaczenie programowania mikrobiotycznego w rozwoju przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. Standardy Medyczne/Pediatria, 2016; 13:808-818.

5 Na podstawie testu Bebiko 2 zrealizowanego przez IQS Sp. z o.o., lipiec 2019, N=242 matki dzieci 7-12 mies., użytkowniczki marki.

6 Zgodnie z przepisami prawa.

7 Zgodnie z przepisami prawa.

8 Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dieta dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

