Czym jest responsive feeding?



Responsive feeding to określenie na sposób karmienia malucha w reakcji na jego zachowanie1. Na czym dokładnie polega? Jest to umiejętność rodziców odpowiedniej interpretacji sygnałów, dzięki którym niemowlę pokazuje, że jest głodne lub że ma już pełny brzuszek.

Rodzicu – Twoja prawidłowa reakcja na wysyłane przez dziecko sygnały pozwoli Ci regulować porę jego posiłków i nie przekarmiać malucha. Poniższe wskazówki powinny Ci pomóc rozwiać Twoje wątpliwości w tym zakresie:

Układ pokarmowy dziecka pełną dojrzałość osiągnie dopiero około 5.-7. roku życia. To dlatego ważnym zadaniem rodziców jest dokładna obserwacja potrzeb dziecka oraz komponowanie diety, która będzie wspierać prawidłowy rozwój małego brzuszka. Początkowo sprawa jest dość prosta, ponieważ w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia pokarmem najlepiej dopasowanym do jego potrzeb żywieniowych jest po prostu mleko mamy. Kobiecy pokarm zawiera bowiem prawie wszystkie potrzebne niemowlęciu składniki odżywcze, w odpowiednich ilościach i proporcjach (poza witaminami D i K, które należy suplementować w porozumieniu z lekarzem). Właśnie dlatego eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka, a następnie stopniowe rozszerzanie jego diety, przy kontynuacji karmienia mlekiem mamy do 2. roku życia lub dłużej. Mleko mamy to wsparcie rozwijającego się brzuszka niemowlęcia, a prawidłowo kształtujący się brzuszek to radość dziecka.

Radość prosto z brzuszka



Dbanie o szczęście dziecka to bez wątpienia priorytet dla rodzica – aż 70% opiekunów ma świadomość tego, że szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka i deklaruje, że dba o dietę swojego dziecka2. Rodzice są coraz bardziej świadomi tego, że harmonijnie funkcjonujący brzuszek to radość dziecka, a dzięki temu – zadowolenie i spokój całej rodziny. Wyniki badań pokazują, że dla 93% rodziców nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka, a uśmiech dziecka wynagradza im wszystkie trudy związane z jego wychowaniem3. Ale jak można rozpoznać, że brzuszek dziecka jest szczęśliwy i co to właściwie oznacza? Oto 5 sygnałów szczęśliwego brzuszka:

prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie, siła do zabawy, rozwój poznawczy, odporność.

Reaguj na potrzeby małego brzuszka

Właściwie odżywiony i najedzony brzuszek to podstawa rozwoju oraz dobrego samopoczucia maluszka. Mleko mamy to najlepsze, co kobieta może dać swojemu potomstwu, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy to nie jest możliwe. Z myślą o maluchach, które z uzasadnionych powodów nie są karmione piersią, powstało mleko następne Bebiko 2 z udoskonaloną, dobrze tolerowaną4 formułą NUTRIflor Expert, dla małych brzuszków po 6. miesiącu życia. To kompletna kompozycja składników odżywczych5, która została wzbogacona o kwas tłuszczowy DHA6, ważny dla rozwoju mózgu i wzroku7, aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Produkt zawiera8 także m.in.: kompozycję witamin i składników mineralnych, m.in.: wapń i witamina D, niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów; żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy; kwas ALA (omega 3), niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych, a także unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS9.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

