Karmienie piersią a przeziębienie

Karmienie naturalne, ze względu na korzyści zdrowotne, jakie ze sobą niesie, nazywane jest złotym standardem żywienia niemowląt. Na całym świecie eksperci rekomendują podawanie dzieciom matczynego pokarmu od pierwszych dni po urodzeniu. Przekonują, że niemal każda kobieta może karmić naturalnie. Medycznych przeciwskazań do całkowitego wykluczenia tego sposobu żywienia jest w rzeczywistości niewiele. Jeśli więc zastanawiasz się, czy możesz karmić, kiedy dopadło Cię przeziębienie – bądź spokojna. Gorączka, katar czy kaszel nie są wskazaniem do odstawienia malucha od piersi!

Całkowity zakaz karmienia piersią dotyczy jedynie kobiet zakażonych wirusem HIV lub HTLV-1 i HTLV-2.

Ponadto istnieje kilka medycznych wskazań do czasowego zaprzestania karmienia naturalnego. Po stronie kobiety są to:

Ciężki stan kliniczny , który uniemożliwia odciąganie pokarmu,

, który uniemożliwia odciąganie pokarmu, Inwazyjna postać zakażenia , np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, kości czy stawów, wywołana przez niektóre drobnoustroje,

, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, kości czy stawów, wywołana przez niektóre drobnoustroje, Uzależnienie od narkotyków bądź alkoholu ,

bądź , Ostra postać gorączki krwotocznej (wirus Ebola),

(wirus Ebola), Stosowanie leków i substancji zaliczanych do grupy L5, uznanych za „szkodliwe” dla zdrowia mamy karmiącej i dziecka, wg. klasyfikacji prof. Thomasa W. Hale’a.

Eksperci podkreślają znaczenie specjalistycznego wsparcia, jakie należy zaoferować mamie, która na jakiś czas musi odstawić dziecko od piersi. W tym okresie należy bowiem pamiętać o stymulacji laktacji poprzez odciąganie pokarmu w celu zminimalizowania ryzyka jego zaniku i zagwarantowania szybkiego powrotu do karmienia naturalnego.

Katar, kaszel, gorączka… karmić czy nie karmić?

Decyzja o czasowym bądź całkowitym odstawieniu dziecka od piersi podejmowana jest zawsze przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z rodziną dziecka, a przed wszystkim karmiącą mamą. Nie musisz jednak martwić się, że zapadnie w sytuacji, kiedy przechodzisz zwykłe przeziębienie.

Przeciwnie – kiedy zaatakował Cię wirus, Twój organizm produkuje zwiększoną ilość przeciwciał, które wraz z pokarmem przekazujesz swojemu dziecku, chroniąc je przed chorobą i wzmacniając jego odporność.

Nie musisz zatem odstawiać malucha od piersi na czas przeziębienia. Powinnaś jednak zadbać o to, aby nie zarazić swojego dziecka wirusem. Ponieważ infekcja przenosi się drogą kropelkową, stosuj następujące środki ostrożności:

Ogranicz fizyczny kontakt z dzieckiem do czynności karmienia piersią. Poproś bliskich o wsparcie w opiece nad maluchem na okres Twojej rekonwalescencji,

z dzieckiem do czynności karmienia piersią. Poproś bliskich o wsparcie w opiece nad maluchem na okres Twojej rekonwalescencji, Przed każdym kontaktem fizycznym z dzieckiem dokładnie umyj ręce , które są największym siedliskiem zarazków,

, które są największym siedliskiem zarazków, W czasie karmienia może zdarzyć się, że kichniesz lub zakaszlesz, dlatego warto zaopatrzyć się w papierową maseczkę ochronną na usta ,

, Często wietrz pomieszczenia.

Jakie leki na przeziębienie brać, kiedy karmisz piersią?

Kiedy jesteś przeziębiona powinnaś oszczędzać się i dużo wypoczywać, aby szybko wrócić do zdrowia i bliskości ze swoim maleństwem. W przypadku łagodnej infekcji, skuteczne mogą okazać się domowe sposoby leczenia. Pamiętaj jednak, że przedłużająca się choroba zwiększa szansę na zarażenie malucha. Jeśli babcine receptury zawodzą, skonsultuj się ze specjalistą w kwestii leczenia farmakologicznego.

W czasie wizyty koniecznie poinformuj lekarza, że karmisz piersią. Specjalista poleci Ci syrop na kaszel lub środek od bólu głowy, który możesz bezpiecznie stosować. Z reguły wszystkie preparaty przeznaczone dla niemowląt, np. paracetamol w płynie na ból i gorączkę czy roztwór soli fizjologicznej na katar, mogą być zażywane przez mamy karmiące. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić Ci antybiotyk, odpowiedni dla mam karmiących.

Przed zażyciem leku przeczytaj ulotkę. Zawsze stosuj się do dawkowania lekarstw, które zalecił lekarz.

Dlaczego karmienie piersią podczas przeziębienia jest korzystne dla dziecka?

Karmienie piersią w czasie przeziębienia jest korzystne dla Twojego dziecka – nawet jeśli zarazisz malucha, szybciej zwalczy wirusy, dzięki przekazanym mu wraz z pokarmem przeciwciałom. Nie pozostaje również bez znaczenia dla Twojego dobrego samopoczucia. Gwałtowne odstawienie dziecka od piersi może bowiem skutkować nawałem pokarmu, zatkaniem kanalików mlekowych, a nawet zapaleniem piersi.

