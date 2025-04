W karmieniu piersią kluczowe są dwa elementy, których powinna przestrzegać matka: właściwe odżywianie i odpowiednie nawodnienie. Dzięki nim przebieg laktacji będzie prawidłowy, dziecku zostaną zapewnione niezbędne substancje, potrzebne do prawidłowego rozwoju, a organizm mamy nie ulegnie osłabieniu w wyniku zwiększonego wykorzystania składników odżywczych.

Czy karmiąc piersią trzeba pić więcej wody?

Odpowiedź jest jednoznaczna - tak, jest to absolutnie konieczne. Mleko kobiece składa się w 87 proc. z wody, a do jego produkcji i właściwego samopoczucia mamy niezbędne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. W okresie karmienia piersią organizm kobiety wytwarza średnio 750 ml mleka dziennie, dlatego jest to czas największego zapotrzebowania na płyny, które wzrasta do około 2,7 – 3 l. na dobę.

Korzyści dla dziecka

Zgodnie z opinią grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, dla kobiet karmiących piersią optymalnym wyborem jest woda źródlana ewentualnie nisko bądź średnio zmineralizowana woda mineralna. Dzięki wypijaniu wystarczającej ilości płynów, wytwarzanie pokarmu powinno przebiegać bez problemów.

Korzyści dla mamy

Picie odpowiedniej ilości wody wpływa na obniżenie wagi ciała, co może być pomocne w szybszym powrocie do figury sprzed ciąży. Szacuje się, że kobiety regularnie karmiące piersią, tracą każdego dnia dodatkowo około 500 kalorii w porównaniu do mam, które zrezygnowały z tej formy karmienia dziecka.

Proste rady dla karmiących mam

W nadmiarze obowiązków związanych z opieką nad niemowlęciem warto, by karmiące piersią mamy zastosowały się do kilku prostych rad:

Zaczynaj dzień od szklanki wody .

. Zanim zaczniesz karmienie, zadbaj o to, byś miała pod ręką butelkę wody.

Wychodząc z maluszkiem na letni spacer, koniecznie weź ze sobą wodę.

Pij wodę małymi porcjami przez cały dzień , wtedy organizm najlepiej ją wykorzystuje.

, wtedy organizm najlepiej ją wykorzystuje. Pij wodę, zanim poczujesz pragnienie, które jest pierwszym sygnałem odwodnienia.

Woda powinna być głównym źródłem płynów w codziennej diecie, ponieważ jest naturalna, pomaga oczyszczać organizm, doskonale nawadnia i nie zawiera kalorii ani zbędnych dodatków.

