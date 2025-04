Fot. Fotolia

Na pytania o dania w słoiczkach dla dzieci odpowiada Izabela Wójcik, dietetyk HiPP Polska.

Czy w gotowych słoiczkach dla dzieci znajdują się konserwanty?

Przepisy prawa zabraniają stosowania środków konserwujących w żywności dla niemowląt i małych dzieci. Słoiczki przechodzą odpowiednią obróbkę termiczną, a następnie są zamykane w sposób próżniowy (podobnie jak domowe weki), co gwarantuje im długi termin przydatności.

Jak wybierać gotowe obiadki dla dzieci?

Przy wybieraniu produktów dla dzieci, warto uważnie czytać etykiety. Zwracamy uwagę na zalecenie wiekowe, aby było odpowiednie do wieku malucha.

Bardzo ważne jest dokładne czytanie składu. Nie należy bazować na samej nazwie produktu, zwłaszcza jeśli dziecko jest małym alergikiem.

Na początku rozszerzania diety duże znaczenie ma informacja, czy produkt zawiera gluten, który do diety niemowlęcia wprowadza się stopniowo, w odpowiednim czasie. Ze względu na wyjątkową jakość składników szczególnie godne polecenia są produkty ekologiczne.

Ale uwaga – nie każdy produkt dla niemowląt został przygotowany z surowców ekologicznych. Aby wybrać taki produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie znajduje się unijne logo rolnictwa ekologicznego (w kształcie listka z gwiazdek na zielonym tle) oraz kod jednostki certyfikującej.

Producenci umieszczają też własne oznaczenia ekologiczne – przykładem jest znak BIO na produktach HiPP.

Jak podgrzewać dania w słoiczkach?

Dokładny sposób użycia znajduje się na etykiecie każdego produktu. Słoiczki podgrzewamy w kąpieli wodnej (może być w podgrzewaczu) lub w kuchence mikrofalowej. Bardzo ważne jest, aby produkt przed podaniem dziecku dokładnie wymieszać i zawsze uważnie sprawdzić temperaturę.

Jak długo można przechowywać danie ze słoiczka, kiedy dziecko nie zje całej zawartości?

Jeżeli spodziewamy się, że maluch nie zje całego dania, czystą łyżeczką przekładamy potrzebną porcję do miseczki, a pozostałą zawartość słoiczka zamykamy i wkładamy do lodówki. Można ją przechowywać 1-3 dni w zależności od rodzaju produktu. Dokładny czas przechowywania podany jest na etykiecie.

Nie przechowujemy resztek pożywienia w miseczce lub słoiczku, których dziecko nie dojadło.

Czy domowe obiadki są zdrowsze niż gotowe słoiczki dla dzieci?

Czasami trudno dyskutować z przekonaniami rodziców. Są zwolennicy i jednego i drugiego sposobu żywienia. Jednak jest wiele argumentów, które mogą świadczyć o przewadze gotowych produktów.

Na korzyść słoiczków przemawia fakt, że są one dopasowane pod kątem składu i konsystencji do potrzeb dziecka w danym wieku, ich receptury uwzględniają najnowsze doniesienia naukowe i aktualne zalecenia ekspertów.

Dania w słoiczkach są wytwarzane z zachowaniem najwyższych standardów higieny. Przechodzą cały szereg skrupulatnych kontroli, które gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo najmłodszym konsumentom. Gotowa żywność dla niemowląt musi spełniać tak surowe normy jakościowe, jak żadne inne produkty spożywcze dostępne na rynku. Słoiczki ułatwiają urozmaicanie jadłospisu malucha.

Mamy bogaty wybór smaków i rodzajów dań bez względu na porę roku. Stosowanie gotowych posiłków to olbrzymia wygoda, pozwala rodzicom zaoszczędzić czas, który mogą wtedy przeznaczyć na przykład na zabawę z dzieckiem.

