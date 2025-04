Rozwój psychofizyczny czteromiesięcznego niemowlęcia

To właśnie teraz - w 4. miesiącu życia - dziecko uświadamia sobie, że dłonie, które widzi, należą do niego. Od tego odkrycia są uzależnione niemal wszystkie inne nabywane umiejętności. Poza wykorzystywanie rąk co wszystkich czynności, dziecko zaczyna bawić się również własnym głosem.

Jeśli chodzi o rozwój fizyczny maluszka, staje się on coraz bardziej wyprostowany, ruchliwy i - co za tym idzie - ma coraz większy apetyt. Dziecko reaguje na twój głos nierzadko chichocząc, lubi spędzać z tobą czas i coraz częściej udaje mu się samodzielnie utrzymywać główkę.

Ciekawostka: w 4. miesiącu życia oczy dziecka są już w pełni ukształtowane. Oznacza to, że ich tęczówka z pewnością nie zmieni już koloru.

Czteromiesięczne niemowlę a życie rodzinne

Właśnie teraz dziecko za wszelką cenę stara się zwrócić na siebie uwagę rodziców. Niekiedy bywa to zabawne - czasem jednak może okazać się bardzo męczące. Dziecko rozpoznaje wasze twarze i właśnie dlatego bywa zdenerwowane, gdy nie możecie być w jego pobliżu.

Jeśli jest to możliwe, starajcie się na zmianę opiekować dzieckiem - maluch doskonale wie, gdy jest przy nim ktoś obcy (choćby była to babcia czy dziadek!). Dlatego waszej obecności nie zastąpi nikt inny!

Jak wspierać rozwój czteromiesięcznego niemowlęcia?

Jeśli chcesz pobawić się z malcem, zróbcie to na podłodze. Dziecko w tym czasie jest bardzo ruchliwe i ciężko jest je upilnować. Lepiej więc dmuchać na zimne i uniemożliwić mu zawczasu wszelkie upadki.

Pokazuj smykowi zabawki, bawcie się nieopodal lustra (dzieci uwielbiają swoje odbicie!). Zagaduj je i czekaj na odpowiedź. Nie zapominaj również o konieczności ćwiczenia mięśni kręgosłupa (kładź je co jakiś czas na brzuszku).

