Noworodki są bardzo wrażliwe w wielu sferach. Należy uważać, by nie wzbudzać w nich stresu, niepotrzebnego lęku lub innych niedogodności. Należy też bardzo uważać na ich delikatną skórę.

Jeśli właśnie zostałaś mamą i nie wiesz, jak pielęgnować noworodka, a czego na pewno nie robić, zajrzyj do naszych wskazówek.

Czego nie lubią noworodki?

1. Ubrań, które są niewyprasowane

Czyżby te małe istotki były pedantami od urodzenia? Niekoniecznie, nie chodzi tu wcale o elegancję (która swoją drogą nie jest przecież zabroniona), ale o wygodę. Wyprasowane ubranka są milsze dla ciała i pozbawione bakterii. Należy prasować wszystkie ubrania noworodka przynajmniej przez pierwszych kilka tygodni życia.

2. Wilgotnego ciała

Musisz bardzo pilnować, by skóra dziecka była sucha, zwłaszcza w takich miejscach jak za uszami, z tyłu główki, w okolicach pieluszki. Wilgoć jest przyczyną powstawania otarć i zaczerwienia skóry. A kiedy zaczyna boleć, dziecko denerwuje się i płacze.

3. Zamaszystego wycierania po kąpieli

Nie pocieraj ciała noworodka szorstkim ręcznikiem, ale delikatnie przykładaj go do skóry i wmasowuj, by ją osuszyć. Zbyt szybkie, zamaszyste ruchy mogą powodować podrażnienia.

4. Chaosu

Noworodek lubi poukładany harmonogram dnia i nocy. W takich warunkach czuje się bezpiecznie i najlepiej się rozwija. Kiedy z kolei panuje chaos i nigdy nie wie, kiedy będzie karmione, kiedy usypiane, kiedy kąpane, czuje niepokój.

5. Twojego zdenerwowanego głosu

Musisz bardzo uważać na ton głosu, jakim posługujesz się przy noworodku. Unikaj przekazywania mu złych emocji i zawsze staraj się uspokoić, zanim podejdziesz do łóżeczka. Twoje nerwy udzielają się maleństwu.

6. Braku dotyku

Dziecko przez 9 miesięcy było częścią ciebie i gdy czuje twoją bliskość, wie, że wszystko jest w porządku. Nie zapominaj o tym i nie zostawiaj dziecka samego w łóżeczku na długi czas. Kiedy jest samo, może czuć się zalęknione.

7. Gwałtownych ruchów

Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób wyciągasz noworodka z łóżeczka i jak go wkładasz. Rób to zawsze powoli, delikatnie. Dziecko nie lubi, gdy gwałtownie się je chwyta, boi się wtedy, że spadnie. My przecież też nie lubilibyśmy, gdyby ktoś tak się z nami obchodził.

8. Hałasu

Nie chodzi o to, by przy dziecku wyłącznie szeptać, ale też nie narażaj go na przebywanie w hałasie. Jest on nie tylko niebezpieczny dla uszu maleństwa, lecz także sprawia, że broni się ono, płacząc.

9. Przeszkadzania im w spaniu

Jeśli widzisz, że maleństwo odchyla główkę na bok, to znak, że chce iść spać. Nie utrudniaj mu tego i nie pobudzaj. Także gdy śpi, nie wyrywaj go ze snu. Pamiętaj, że sen jest niezwykle cenny dla prawidłowego rozwoju.

10. Zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury

Nie nakrywaj ciągle dziecka, gdy widzisz, że się rozkopuje. To znaczy, że jest mu zwyczajnie za gorąco. Z kolei gdy je kąpiesz, nie rób tego w zimnym pokoju. Zawsze ustawiaj temperaturę na taką, która będzie komfortowa. Inaczej dziecko będzie płakać i marudzić.

11. Ubierania rzeczy przez główkę

Ani zakładania czapeczki. Maluch bardzo nie lubi, gdy robi się mu coś przy głowie. Staraj się zatem zawsze w takich przypadkach być spokojna i opanowana. Jeśli masz taką możliwość, wybieraj rozpinane ubranka, których nie trzeba przeciskać przez głowę.

