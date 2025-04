Reklama

Dzięki niemu niemowlę harmonijnie rośnie i odpowiednio się rozwija. Przez pierwsze pół roku życia jest wyłącznym pokarmem dla dziecka, zaspokajającym wówczas wszystkie potrzeby młodego organizmu. Jak to możliwe, że mleko mamy zmienia swój skład wraz z rozwojem dziecka, a nawet w trakcie jednego karmienia? Poznaj zalety karmienia piersią – złotego standardu żywienia niemowląt.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Mleko mamy zaspokaja wyłącznie głód niemowlęcia.

FAŁSZ – w trakcie karmienia mleko w pierwszej kolejności zaspokaja pragnienie dziecka, a dopiero potem głód. Im dłużej dziecko ssie pierś, tym bardziej kaloryczny staje się pokarm mamy1.

Kobiece mleko to pokarm, który w pełni zaspokaja potrzeby dojrzewającego organizmu, a jego skład zmienia się w zależności od wieku niemowlęcia oraz pory karmienia. Składniki mleka wspierają m.in. dojrzewanie układu odpornościowego oraz innych narządów dziecka. Wyjątkowość pokarmu mamy sprawia, że kluczowe organizacje i instytucje rekomendują karmienie piersią jako najlepszy sposób żywienia niemowlęcia. To dlatego m.in. eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby niemowlęta były karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia. Nie ma jednak sztywnej zasady, jak długo karmienie piersią należy kontynuować – WHO zaleca kontynuację karmienia piersią nawet do 2. roku życia lub dłużej – tak długo, jak chcą tego mama i maluch.

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Mleko mamy wspiera rozwój układu nerwowego dziecka.

PRAWDA – w 1982 roku w kobiecym mleku odkryto długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega 3, będące kluczowym składnikiem dla prawidłowego rozwoju mózgu, wzroku oraz układu nerwowego. Organizm człowieka nie jest w stanie ich samodzielnie wytworzyć, dlatego należy mu je dostarczać wraz z posiłkami. Badania pokazują, że karmienie piersią wspomaga rozwój procesów poznawczych u niemowlęcia2.

Dlaczego mleko kobiece jest tak wyjątkowe?

Pokarm mamy zawiera kluczowe składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji, które dopiero wszystkie razem tworzą wyjątkową kompozycję, korzystnie wpływającą na harmonijny rozwój organizmu dziecka. Są to m.in.:

unikalne składniki – w tym przeciwciała, hormony czy enzymy;

– w tym przeciwciała, hormony czy enzymy; nukleotydy – niezbędny element wielu procesów metabolicznych. Stymulują one produkcję przeciwciał i zwiększają aktywność komórek walczących z drobnoustrojami;

– niezbędny element wielu procesów metabolicznych. Stymulują one produkcję przeciwciał i zwiększają aktywność komórek walczących z drobnoustrojami; składniki mineralne i witaminy – wspierające harmonijny rozwój, funkcjonowanie organów oraz budowę zębów i kości dziecka 3 ;

– wspierające harmonijny rozwój, funkcjonowanie organów oraz budowę zębów i kości dziecka ; oligosacharydy – w pokarmie mamy występuje ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1, które tworzą aż około 200 różnych struktur 4 ;

– w pokarmie mamy występuje ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1, które tworzą aż około 200 różnych struktur ; tłuszcze – czyli główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla rozwoju mózgu i wzroku;

– czyli główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla rozwoju mózgu i wzroku; węglowodany – pokarm kobiety zawiera głównie laktozę, czyli cukier mleczny, główny stały składnik mleka kobiecego.

PRAWDA CZY FAŁSZ?

Mamy chłopców produkują takie samo mleko jak mamy dziewczynek.

FAŁSZ – skład mleka kobiecego dostosowany jest do płci dziecka. Mleko mamy karmiącej syna jest inne niż mleko kobiety, która urodziła córkę. Chłopcy rosną szybciej niż dziewczynki, dlatego mają większe zapotrzebowanie energetyczne. Gruczoły mlekowe kobiety dopasowują ilość produkowanego pokarmu do ilości jego spożycia przez niemowlę.

Mleko modyfikowane inspirowane naturą

Chociaż dla niemowlęcia i małego dziecka najlepsze jest mleko mamy, zdarzają się sytuacje, gdy karmienie piersią z różnych uzasadnionych powodów nie jest możliwe. Czy mleko modyfikowane może choć w pewnym stopniu zastąpić pokarm mamy? Tak, jednak trzeba pamiętać, że zawsze przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu żywienia dziecka należy się skonsultować z pediatrą. Dlaczego? Najlepiej, jeśli mama wspólnie z lekarzem, który zna dziecko, wybierze odpowiednie dla niego mleko modyfikowane. A czym jeszcze, poza rekomendacją lekarza, kierować się przy wyborze takiego produktu? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego kompozycję składników, ponieważ o tym, czy mleko modyfikowane jest odpowiednie dla dziecka, nie świadczy jeden składnik, a właśnie cała kompozycja składników.

500 naukowców i ekspertów Nutricia od ponad 40 lat bada właściwości pokarmu kobiecego oraz różnorodność jego składników. Dzięki temu powstał Bebilon 2 – kompletna kompozycja zawierająca także składniki naturalnie występujące w mleku matki 5. Dzięki temu dostarcza dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego oraz rozwój funkcji poznawczych. W skład tego mleka modyfikowanego wchodzi m.in. unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS w stosunku 9:1, które odwzorowują kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki, kwas DHA dla rozwoju mózgu, witaminy A, C i D dla wsparcia odporności czy jod i żelazo dla rozwoju poznawczego. Jest to również mleko modyfikowane najczęściej rekomendowane przez pediatrów w Polsce6.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





