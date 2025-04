Zastanawiasz się, jak widzi świat twój kilkudniowy bobas? Co czuje, co potrafi robić? Noworodek nie tylko widzi i słyszy to, co się wokół niego dzieje, ale umie też wiele innych rzeczy. Zaskoczy cię, jak wiele jest w stanie przekazać już od narodzin!

Co umie noworodek?

Przez lata zastanawiano się, czy narodzone dziecko jest jak biała, czysta karta, na której z czasem zapisują się pewne rzeczy, czy może jego osobowość jest już ukształtowana i od początku ma on swój indywidualny charakter. Jedno jest pewne - dziecko przychodzi na świat z wieloma umiejętnościami wrodzonymi. Sprawdź, co potrafi ten maleńki człowiek.

1. Obserwuje otoczenie

Maleństwo lubi patrzeć na osoby, które się nim zajmują. Błędne teorie na temat wzroku noworodka wynikają stąd, że jest on dostosowany do potrzeb dziecka. W pierwszych dniach życia widzi ono wyraźnie przedmioty i osoby, które znajdują się ok. 30 cm od jego twarzy. Cała reszta to niewyraźne plamy. Ich prawdziwy kształt zacznie odkrywać trochę później.

Pierwsze 3 doby życia dziecka

2. Naśladuje mimikę

Noworodek lubi, gdy mama lub tata przyglądają mu się, i chętnie – choć mało kto go o to podejrzewa – naśladuje ich mimikę. Jeśli chcesz się sama o tym przekonać, wykorzystaj chwilę, gdy maluch nie jest głodny ani zmęczony. Patrząc na dziecko, kilkakrotnie otwórz usta. Pamiętaj, że maluch potrzebuje czasu, aby ci się przyjrzeć, zanim sam otworzy buzię.

3. Poznaje mamę po zapachu

Około 10. dnia życia trzy czwarte noworodków jest w stanie rozpoznać swoją mamę po zapachu. Dowiodły tego eksperymenty, podczas których obok noworodka układano chusteczki pachnące mlekiem mamy lub pokarmem obcej kobiety. Maleństwa zawsze zwracały główkę w odpowiednim kierunku. Właśnie ta umiejętność pozwala im znaleźć w ciemności drogę do piersi i daje pewność, kto trzyma je w ramionach.

4. Pamięta głos mamy z okresu, gdy był w brzuchu

Noworodek nie kasuje wiedzy zdobytej w czasie życia płodowego. Po przyjściu na świat rozpoznaje głos mamy, mimo tego, że wcześniej docierał on do niego zniekształcony przez powłoki brzuszne i wody płodowe. Niezwykle zaskakujący jest fakt, że gdybyś w czasie ciąży często śpiewała jedną piosenkę albo czytała na głos jakiś wiersz, twoje dziecko po narodzinach będzie je pamiętać.

Co pamięta dziecko?

5. Sam się uspokaja

Choć zazwyczaj płacze, gdy jest mu chłodno, smutno lub chce jeść i oczekuje pomocy ze strony rodzica, to w niektórych sytuacjach jest w stanie sam sobie poradzić ze stresem i uspokoić się. Jak to robi? Uspokaja go np. włożenie do buzi piąstki lub palca.

6. Komunikuje zmęczenie

Noworodek zwykle leży tak, jak go położyłaś. Ale gdy po karmieniu lub zabawie czuje się zmęczony, odwraca wzrok, a czasem nawet przekręca główkę w drugą stronę, wysyłając czytelny komunikat, że już się zmęczył. Rodzice powinni wówczas dać odpocząć maluchowi i wykorzystać ten czas również na odpoczynek.

7. Uczy się

Wykorzystuje na to chwile między drzemkami i karmieniem. Ma wtedy szeroko otwarte oczy, patrzy z uwagą, co dzieje się wokół. Głęboko oddycha i próbuje się przysunąć do przedmiotów i osób, które widzi, i które mu się podobają. Jest w tym naprawdę wytrwały i pracowity.

