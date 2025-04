Mózg człowieka to niesamowity organ, dzięki któremu dzidziuś po urodzeniu rozpoznaje głos mamy, wie jak ssać kobieca pierś, by zaspokoić głód. Dziecko uczy się każdego dnia i dzięki zapisywaniu nowych faktów w pamięci osiąga coraz większe sukcesy.

To, że początkowo pamięć maluszka jest bardzo krotka nie oznacza, że tak będzie zawsze. Z każdym dniem ilość przechowywanych w pamięci informacji zwiększa się, dzięki czemu Twój maluszek stawia kolejne kroki milowe na drodze rozwoju.

Czy pamiętamy tylko to co umiemy?

Obserwując dziecko możesz zauważyć, że dzięki rozwojowi pamięci zaczyna inaczej się bawić. Przede wszystkim rozpoznaje już osoby z najbliższego otoczenia, a zabawa w "A ku ku" dostarcza mu wiele radości. Ale czy gołym okiem można zaobserwować każdą zmianę w pamięci? Otóż nie.

Okazuje się, że pamięć rocznego dziecka przechowuje nie tylko umiejętności, ale i odczucia. Jeśli w pierwszych latach życia będziesz zaspokajać potrzeby swojego maluszka - wyrośnie ona na osobę zaradną i pewną siebie dzięki właśnie tym wczesnym wspomnieniom.

Nie będzie co prawda pamiętał jak się nim opiekowałaś, ale będzie miał wewnętrzne przekonanie o skuteczności swoich działań - płakał, bo miał mokro i dzięki podjętemu działaniu osiągnął cel - znów miał sucho.

Jak zapamiętać pierwsze urodziny?

Jeśli nie będziesz miała pamiątki w postaci zdjęć z pierwszych urodzin swojego dziecka to raczej niewiele on z tego dnia zapamięta. A mimo to dzień ten może okazać się na tyle znaczący dla dziecka, że już zawsze będzie się w duchu uśmiechał na wspomnienie smaku tortu, czy zapachu pysznej potrawy serwowanej tego dnia.

Może Twoje perfumy będą zawsze mu się kojarzyły z bezpieczeństwem i miłością, albo szczególnym upodobaniem obdarzy kolor seledynowy, bo w takim kolorze była koszula ukochanego taty w tym dniu.

A zatem szykując się do pierwszych urodzin swojego dziecka zadbaj o bogactwo bodźców smakowych, węchowych i wzrokowych, słuchowych. Niech ten dzień różni się od pozostałych, a z pewnością pozostawi w pamięci ślad w postaci miłego wspomnienia.

