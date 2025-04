Owszem, znaczna część potraw wigilijnych nie należy do lekkostrawnych i nie nadaje się dla delikatnego żołądka maluszka. Nie znaczy to jednak, że nie może ono spróbować absolutnie niczego. Pewne dania wystarczy lekko zmodyfikować i staną się idealne dla najmłodszych. Ważne jest jednak zachowanie podstawowej zasady - umiaru. Podobnie jak ty, niemowlę także może cierpieć na ból brzucha po wigilijnym przejedzeniu.

Co może zjeść niemowlę na Wigilii?

Dobrą propozycją jest np. czerwony barszcz, gotowany bez dodatku czosnku, octu i cukru. Należy pamiętać, że maluch powinien dostawać posiłek o odpowiedniej konsystencji, dlatego przed podaniem go dziecku, można zmiksować wywar z burakami uzyskując delikatne puree. Dodatkiem do świątecznego barszczu są zazwyczaj uszka lub pierogi z kapustą i grzybami - lecz są one zbyt ciężkie dla małego brzuszka, który może mieć problemy z trawieniem i dodatkowo cierpieć z powodu wzdęć. Można jednak przygotować dziecięcą wersję pierogów używając jako farszu dyni lub ryby.

Kolejną potrawą z wigilijnego stołu, której może skosztować maluch jest sałatka jarzynowa. Musi być ona jednak bez dodatku majonezu.

Dziecięca wersja wigilijnych dań

Smażone potrawy nie powinny gościć w menu dziecka, dlatego podając maluchowi rybę, najlepiej przygotować ją na parze lub ugotować. Tradycyjny karp nie jest odpowiednią propozycją dla niemowlaka ze względu na dużą ilość ości, którymi może się zadławić. Lepiej podać dziecku delikatne filety z mintaja czy dorsza np. w formie dokładnie zmielonych pulpecików lub ryby po grecku, czyli filetu duszonego ze startymi na tarce warzywami – marchewką i pietruszką (bezpieczniej zrezygnować z powodującej wzdęcia cebuli oraz alergizującego selera) z dodatkiem przecieru pomidorowego i aromatycznych ziół.

Jeżeli jednak rodzice wciąż mają wątpliwości, jakie potrawy z wigilijnego stołu są odpowiednie dla niemowlęcia, można podać mu gotowe danie, które nawiązuje do świątecznych smaków , jak np.: Kluseczki z rybą morską i warzywami w pomidorach HiPP czy Makaron z rybą morską i brokułami HiPP, a dla dzieci po 1. roku życia Gotowana marchewka z ziemniaczkami i łososiem HiPP.

Desery w sam raz dla niemowląt

Boże Narodzenie nie obejdzie się bez świątecznych wypieków. Niemowlę może próbować takich słodkości jak ciasto drożdżowe i biszkoptowe, a po skończonym 1. roku życia nawet piernika (oczywiście jeżeli nie wykazuje skłonności do alergii na miód, mleko czy orzechy). Zdrowy wigilijny kompot z suszu również jest odpowiednią propozycją dla malca. Należy jednak pamiętać aby podawać go w rozsądnych ilościach ze względu na właściwości przeczyszczające śliwek używanych do jego przygotowania.

