Mamy mają problem z kupnem właściwego prezentu dla dziecka

Dobór trafionego prezentu dla dziecka to najtrudniejsze zadanie według Polek – tak wskazała 1/3 kobiet. I nic dziwnego, gdyż naszemu dziecku chcemy dać wszystko to, co najlepsze. Wiemy jak ważne są wspomnienia, dlatego dbamy o to, by zapewnić mu tylko te najpiękniejsze. A co może być lepszego niż wspomnienia rodzinnych świąt, kolorowej choinki i prezentów?

Z nadchodzącego Bożego Narodzenia i upominków, cieszą się jednak nie tylko dzieci. Z raportu przygotowanego we współpracy Merlin.pl i TNS Polska wynika, że kobiety – w większym stopniu niż mężczyźni - lubią świąteczne zakupy, szczególnie, gdy kupują prezenty.

Mimo entuzjazmu, większość mam wie, że ogromna różnorodność produktów dostępnych w sklepach, każdego może zdezorientować.

"Większość mam byłaby zadowolona z cichego doradcy, który pomógłby wybrać trafiony podarunek dla dziecka" – mówi Katarzyna Krzysztofiak, kierownik działu Zabawki w Merlin.pl.

Dobierz prezent do zainteresowań dziecka

Jeżeli masz pod swoimi skrzydłami małego geniusza postaraj się rozwijać jego intelekt. Spraw mu pociąg edukacyjny czy układankę pamięciową. Jeśli na dodatek jest małym naukowcem pomyśl o teleskopie lub zestawie do hodowli kryształów, by zaczął obserwować świat, przeprowadzać doświadczenia i wyciągać wnioski.

Twój maluch to typ sportowca? Kup mu profesjonalne rękawice bramkarskie lub strój do judo, by mógł trenować sport kształtujący charakter. Jeśli woli zimowe sporty, pomyśl o łyżwach, a dla małego miłośnika czterech kółek najlepsza będzie deskorolka. A może książka, która zachęci go do aktywności, zmobilizuje do działania i pomoże kontynuować dziecięcą pasję, np. „Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem” czy „Barca. Życie, pasja, ludzie”.

Wprawionego w bojach gracza, z pewnością ucieszy najnowszy, przenośny model konsoli. A może do tego zdalnie sterowany helikopter czy figurka jednego z Transfomers?

Molom książkowym warto kupić tytuły przygodowe, zbiory opowiadań czy baśnie, np. „W drodze do domu”, „Detektyw Miś Zbyś na tropie. Złoty Sokół Teksański.”, „Baśnie” Braci Grimm czy „Najpiękniejsze baśnie babuni”. Ciekawskiemu maluchowi możesz podarować książki, które odpowiedzą na najbardziej wymyślne pytania np. Historyjki dla ciekawskich dzieci: „ Skąd się biorą dziury w serze?”, „ Dlaczego rekiny nie chodzą do dentysty”, „Czy słonie boją się myszy”.

Czy kupić córce lalkę na prezent gwiazdkowy?

Córce, która jak większość małych dziewczynek lubi bawić się w dom, kup lalkę. Twoja mała gospodyni poczuje się jak prawdziwa pani domu, gdy dostanie maszynkę do robienia sorbetów czy mini zestaw do pieczenia.

Ucieszy ją też przytulanka np. Przyjaciele niebieskiego noska – możesz podarować krecika, szynszyla, królika, pandę, słonia czy lwa.

Możesz jej sprezentować również książkę lub film z ulubionym bohaterem. Z pewnością ucieszy się, gdy „odwiedzi ją” Kubuś Puchatek i przyjaciele, przeniesie się w świat „Małej Lotty i reniferów”, „Krainy lodu” czy „Jak wytresować smoka”. Hitem wśród dziewczynek są również wszelkie gadżety związane z popularną Violettą, postacią z serialu znanego z Disney Channel.

Nie przejmuj się przesadnie prezentami gwiazdkowymi!

Droga Mamo, nie powiemy Ci, co na pewno ucieszy Twoje dziecko. Jednak gwarancja, że na twarzy malucha pojawi się uśmiech, będzie większa, gdy weźmiesz pod uwagę czym twoja pociecha się pasjonuje, co powoduje, że jest szczęśliwa. Bo najlepszym prezentem dla mamy jest sytuacja, gdy maluch jest szczęśliwy, a w jego głowie pozostają same radosne wspomnienia.

Na podstawie raportu TNS Polska dla Merlin.pl/ Materiały prasowe Telma Communications Agency

