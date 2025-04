Chusteczki nawilżające to jeden z najczęściej kupowanych produktów dla dzieci. Są wygodne, ładnie pachną i można ich użyć nawet tam, gdzie nie ma dostępu do wody. Niestety niewielu rodziców wie, jak bardzo mogą szkodzić ich dzieciom.

Poznaj szkodliwe substancje w kosmetykach dla dzieci!

Chusteczki nawilżające – bardziej niebezpieczne niż myślisz!

Większość chusteczek nawilżających, mimo że zawiera informację o delikatności i bezpieczeństwie, ma w swoim składzie niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne. Szczególnie silnie działają na skórę dzieci, która jest wrażliwa na podrażnienia. Udowodniła to profesor dermatologii Mary Wu Chang, która pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Connecticut. Wyniki eksperymentu, który przeprowadziła, są niepokojące. Okazało się, że badane dzieci, które mają styczność z chusteczkami nawilżającymi, borykają się z wieloma skórnymi problemami.

Znanych jest mnóstwo przypadków, kiedy po użyciu nawilżających chusteczek na skórze dziecka pojawiła się wysypka. Nie są to jednak najpoważniejsze skutki używania tych produktów.

Przerażające fakty o chusteczkach nawilżających dla dzieci

Wiele chusteczek zawiera niebezpieczny metyloparaben używany jako substancja konserwująca. Gdy chusteczką z tym składnikiem wytrzemy dziecku skórę i wystawimy ją na słońce (często się tak zdarza podczas zabawy na zewnątrz latem), narazimy je na uszkodzenia DNA (który jest nośnikiem materiału genetycznego). Mimo że amerykańska agencja FDA uznała metyloparaben za bezpieczny składnik, wielu lekarzy poddaje to w wątpliwość i podejrzewa go o powodowanie zaburzeń hormonalnych, co może skutkować problemami z płodnością oraz pojawieniem się nowotworów.

Oprócz metyloparabenu, kupując chusteczki nawilżające trzeba również uważać na inne składniki, które nie są obojętne dla zdrowia naszego maleństwa. Należą do nich m.in.:

emulgatory PEG i PPG – uszkadzają struktury komórek i powodują, że skóra staje się bardziej wrażliwa i podatna na uszkodzenia oraz zmiany;

pochodne ropy naftowej (m.in. parafina) – zatykają pory i gromadzą się w organizmie, który nie jest w stanie się ich pozbyć;

SLS – środki powierzchniowo czynne (występujące np. pod nazwą Sodium Lauryl Sulfate) – powodują przesuszenie skóry i zaburzenia wydzielania przez nią łoju. Dodatkowo ją podrażniają;

konserwanty syntetyczne (np. Butylparaben) – mogą powodować zaczerwienienie i podrażnienie skóry;

perfumy – pod tą nazwą może kryć się prawie 2500 różnych substancji, które powodują alergie skórne również u dzieci, które nigdy wcześniej alergikami nie były;

alkohol (np. Benzyl Alkohol) – ma silnie drażniące działanie na skórę.

i wiele innych.



Widząc jak silne działanie mają substancje zawarte w chusteczkach nawilżających, rodzice powinni jak najszybciej wybrać najbezpieczniejsze albo w ogóle z nich zrezygnować. Jednak nie każdy mimo wielu zagrożeń będzie chciał się ich pozbyć, głównie ze względu na wygodę – można je przecież wrzucić do torby i używać przez wiele tygodni.

Gdy rodzice nie chcą rezygnować z chusteczek nawilżających dla dzieci

Jeśli mimo wszystko nie zrezygnujemy z chusteczek nawilżających, wybierzmy te, które są przygotowane na bazie naturalnych składników (jak nie wszystkich, to przynajmniej większej części). Stosując je pamiętajmy też, żeby używać ich tylko do rąk, a omijać najbardziej wrażliwe miejsca na ciele dziecka, m.in. buzię i pośladki. Innym rozwiązaniem jest zrobienie własnych chusteczek, podczas używania których nie będziemy musieli się martwić, że jakiś składnik zaszkodzi naszemu dziecku.

Zawszę mówię rodzicom, że nie ma powodu, by używać mokrych chusteczek. Mają dużo chemikaliów i mogą podrażniać skórę. – mówi znana w Stanach Zjednoczonych dermatolog Ellen Frankel.

Jak zrobić chusteczki nawilżające 100% naturalne?

W bardzo prosty i szybki sposób możemy samodzielnie przygotować chusteczki nawilżające bez dodatku chemii. Oto jak je wykonać:

Kupujemy w aptece duże opakowanie gazików albo wacików. Moczymy je w wodzie, po czym wodę odsączamy w 90%. Umieszczamy wilgotne waciki do pojemnika na drugie śniadanie.

Takie waciki możemy używać przez cały dzień. Kolejnego dnia, przygotowujemy nowy zestaw. Zajmie nam to dosłownie minutę, a zaoszczędzimy nie tylko pieniądze ale i zdrowie naszego maleństwa. Takimi chusteczkami możemy myć każdą część ciała dziecka, nawet tę najbardziej wrażliwą jak usta czy pośladki.

Po sprawdzeniu składu chusteczek nawilżających dla dzieci z pewnością stwierdzisz, że o ich jakości nie świadczy ani cena ani marka, dlatego nigdy się tym nie sugeruj przy wyborze produktu. Zadbaj o zdrowie swojego dziecka i wybieraj już od pierwszych dni jego życia produkty jak najbardziej naturalne.

