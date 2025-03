Chusteczki WaterWipes® Originals są synonimem czystości i zawierają tylko 2 składniki. Zawierają 99,9% wody i kroplę ekstraktu roślinnego, dzięki czemu można je stosować już od pierwszych dni życia dziecka. Nasze czytelniczki miały okazję sprawdzić działanie WaterWipes® Originals i WaterWipes® Textured Clean. Jury w roli rodziców było wymagające. Za to dzieci zdecydowanie podwyższały poprzeczkę testowanym chusteczkom.

† Chusteczki wykonane z regenerowanej celulozy (wiskozy) wykorzystującej miazgę drzewną jako prekursor.

*Informacje dotyczą wyłącznie chusteczek i nie dotyczą pełnego cyklu życia produktu ani zewnętrznego opakowania z tworzywa sztucznego.