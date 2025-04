Często podczas świąt mamy małych dzieci mają problem, bo nie wiedzą, co przygotować, żeby najmłodsi członkowie rodziny również mogli to zjeść. Oto kilka najciekawszych propozycji bożonarodzeniowych potraw dla dzieci.

Wigilijny barszczyk czerwony dla dziecka (dla dziecka od 1. roku życia)

1 porcja – 220 ml

Składniki na ok. 6 porcji:

1,5l wody

150g piersi z indyka

2 duże buraki

3 marchewki

1 pietruszka

1 małe jabłko

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka suszonego majeranku

1 łyżka masła

0,5 łyżeczki soli

Przygotowanie:

Dokładnie myjemy i obieramy warzywa i jabłko. Marchewkę, pietruszkę i jabłko kroimy w kostkę, a buraczka ucieramy na tarce. Do osolonej wody wrzucamy mięso i gotujemy je, aż będzie bardzo miękkie. Wyjmujemy mięso z wywaru i dodajemy czosnek i masło. Po kilku minutach do mięsnego wywaru dorzucamy pokrojone w kostkę marchewkę i pietruszkę. Następnie dodajemy starte na tarce buraczki i majeranek. Barszczyk powinien być gęsty od warzyw. Pod koniec gotowania do zupy dorzucamy pokrojone w kosteczkę jabłko i zagotowujemy.

Zupę można podawać z kawałkami pokrojonego indyka. Jeśli wolisz, możesz też zmiksować zupę na krem, ale dla starszych dzieci lepsza będzie bardziej urozmaicona konsystencja, z drobnymi kawałkami. Barszczyk na pewno posmakuje też dorosłym – po odłożeniu porcji dla malucha możesz mocniej doprawić swoją zupę ulubionymi przyprawami.

Zupa jarzynowa z brzoskwinią (dla dziecka od 7. miesiąca życia)



Przepis pochodzi z Poradnika żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin, dostępnego na stronie www.1000dni.pl, przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci.

Składniki na ok. 4 porcje:

1l wody

2 marchewki

1 ziemniak

1 szklanka fasolki szparagowej

80g piersi z indyka

¼ kalarepy

¼ cukinii

2 brzoskwinie

2 łyżki masła

1 czubata łyżka kaszy manny

Przygotowanie:

Warzywa dokładnie myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. Gotujemy wodę i do wrzątku wrzucamy mięso. Kiedy mięso będzie miękkie, dodajemy warzywa i masło. Wszystkie składniki gotujemy razem do miękkości. Pod koniec gotowania dodajemy kaszę mannę i brzoskwinię pokrojoną w kostkę. Po kilku minutach zdejmujemy naczynie z zupą z kuchenki i rozdrabniamy składniki widelcem.

Zupka jest bardzo sycąca i pyszna dzięki dodatkowi brzoskwini.

Pulpety z rybki (dla dziecka po 8. miesiącu życia)



Danie inspirowane przepisem z Poradnika żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin”, dostępnego na stronie www.1000dni.pl, przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci.

Składniki na 2 porcje:

1 marchewka

1 pietruszka

4 łyżki rozdrobnionego filetu z białej ryby, np. halibuta

2 łyżki ugotowanego ryżu

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka pestek słonecznika

1 jajko

1 łyżeczka oliwy z oliwek

½ łyżeczki koperku

szklanka wody

Przygotowanie:

Warzywa dokładnie myjemy, obieramy i trzemy na tarce o dużych oczkach. Rybę myjemy, usuwamy dokładnie wszystkie ości i drobno siekamy. Gotujemy ryż. Skorupkę jajka dokładnie myjemy, a następnie wbijamy je do osobnej miseczki i roztrzepujemy widelcem. Do miski wkładamy posiekaną rybę, starte warzywa, pestki słonecznika, ugotowany ryż, roztrzepane jajko i koperek. Składniki dokładnie mieszamy i formujemy małe kulki. Uformowane pulpety obtaczamy w mące ziemniaczanej. Gotujemy wodę i wrzucamy pulpety do wrzątku. Gotujemy je do miękkości, aż wypłyną na powierzchnię (ok. 5. minut). Pulpeciki, po schłodzeniu do temperatury pokojowej, podawaj dziecku do ręki lub łyżeczką.

Łosoś w warzywach (dla dziecka po 8. miesiącu życia)



Przepis pochodzi z Poradnika żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin, dostępnego na stronie www.1000dni.pl, przygotowanego przez ekspertów w dziedzinie żywienia dzieci.

Składniki na 1 porcję:

1 średni pasternak lub pietruszka

1 mały ziemniak

½ marchewki

¼ jabłka

mały kawałek łososia (20g)

1 łyżka prażonego ziarna amarantusa

1 łyżeczka ziaren sezamu

½ łyżeczki masła

½ łyżeczki pietruszki

¾ szklanki wody

Przygotowanie:

Dokładnie myjemy i obieramy warzywa, jabłko i natkę pietruszki. Marchewkę i pasternak kroimy w talarki, jabłko i ziemniaka w kostkę, a natkę pietruszki drobno siekamy. Rybę myjemy i usuwamy dokładnie wszystkie ości. Gotujemy wodę w małym garnuszku. Warzywa, jabłko i rybkę wrzucamy na wrzątek. Całość gotujemy pod przykryciem na małym ogniu przez około 20 minut. Na 5 minut przed końcem gotowania wsypujemy ziarno amarantusa. Zdejmujemy garnuszek z ognia, rozdrabniamy składniki widelcem i dodajemy masło. Całe danie posypujemy pietruszką i sezamem. Po schłodzeniu do temperatury pokojowej podawaj maluchowi łyżeczką.

Świąteczna bułka drożdżowa z owocami (dla dziecka po 1. roku życia)



Ciasto drożdżowe nie tylko dla maluszka. Zasmakuje w nim na pewno cała rodzina!

1 porcja = 1 kromka, ok. 50g

Składniki na 2 blaszki ciasta:

Ciasto:

3 jaja roztrzepane mikserem lub trzepaczką

¼ szklanki cukru

5 dkg drożdży ( ½ rozkruszonej małej kostki)

½ szklanki oleju

1 niepełna szklanka ciepłego mleka

3 szklanki mąki ( ½ kg)

1 szklanka ulubionych owoców (jagody, maliny, wiśnie, borówki, jabłka)

Kruszonka:

5 łyżek mąki

3 łyżki cukru

¼ kostki masła

½ łyżeczki cynamonu

Przygotowanie:

Do głębokiego garnka lub miski wkładamy po kolei wszystkie składniki ciasta. Następnie odstawiamy naczynie przykryte ściereczką na 3 godziny w ciepłe miejsce. Po tym czasie mieszamy wszystkie składniki. Ciasto rozkładamy do 2 form keksówek i posypujemy owocami. Na wierzch wysypujemy kruszonkę. Pieczemy najpierw przez 10 minut w temp. 50 stopni C, a następnie przez 40 min w temp. 180 stopni C. Smacznego!

Pieczone jabłko z płatkami owsianymi i miodem (dla dziecka po 1. roku życia.



Uwaga: dla malucha od 9. miesiąca życia możesz przygotować wersję bez miodu i z drobno zmielonymi migdałami)



Ciepłe pieczone jabłuszko jest świetną alternatywą dla ciast i będzie pysznym podwieczorkiem dla malucha.

Składniki na 1 porcję:

1 średnie, kwaśne jabłko

Farsz:

1 łyżka drobnych płatków owsianych

1 łyżeczka płatków migdałowych rozgniecionych lub zmielonych

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka masła

szczypta cynamonu

Przygotowanie:

Jabłko dokładnie myjemy i łyżeczką lub nożykiem wydążamy gniazdo nasienne (dla ułatwienia można przeciąć jabłko na pół). Mieszamy wszystkie składniki farszu. Układamy jabłko na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i wkładamy farsz w wydrążone miejsce. Pieczemy w piekarniku w 180-200 stopniach C przez ok 15 minut.

Źródło: Materiały prasowe "1000 pierwszych dni dla zdrowia"

