Najmniejsi potrzebują wielkiej troski, dlatego żywność, jaką otrzymują musi spełniać szczególnie wysokie wymagania. Na etykiecie każdego z produktów BOBO FRUT znaleźć można ikonkę wieku podawania – to wyraźna informacja, od kiedy można serwować go dziecku. Takie oznaczenie soku czy deserku świadczy o tym, że należy on do specjalnej kategorii – żywności dla niemowląt i małych dzieci. Produkty te spełniają normy nawet 500 razy bardziej restrykcyjne niż analogiczna żywność dla maluszków powyżej 3. roku życia i dorosłych. Możliwe jest to dzięki odpowiednio zaplanowanemu procesowi pozyskiwania surowców i produkcji, a także nowoczesnemu systemowi kontroli.

Odpowiedni surowiec

Pierwszym krokiem do wysokiej jakości jest współpraca z dostawcami. Świeże jabłka wykorzystywane w produktach BOBO FRUT pochodzą z 2 regionów sadowniczych – malowniczych okolic Kazimierza Dolnego na Lubelszczyźnie oraz górskich okolic Nowego Sącza w Małopolsce. Z kolei świeżutka marchewka pozyskiwana jest z rejonu Hrubieszowa – to okolice tradycyjnie rolnicze, jeden z nielicznych obszarów występowania w Polsce niezwykle żyznych gleb, czarnoziemów. Co ważne, w przypadku części gospodarstw już 3. pokolenie współpracuje z fabryką w Rzeszowie. Niektórzy dostawcy surowce do produktów BOBO FRUT dostarczają tam od samego początku, czyli ponad 50 lat.

Proces produkcji został zaplanowany tak, by w jak największym stopniu zachować wartość odżywczą naturalnych składników. Wszystkie produkty BOBO FRUT są wolne od konserwantów i barwników*. Smakują więc tak, jak chciała tego natura. Pozwala na to m.in. specjalny proces technologiczny - pasteryzacja. Podobny jest on do wekowania, dzięki któremu nasze mamy i babcie długo i bezpiecznie przechowywały żywność. Czas, temperatura oraz inne parametry charakterystyczne dla każdego etapu są precyzyjnie określone z uwzględnieniem wielkości opakowania oraz rodzaju użytych do produkcji składników, m.in. ich naturalnego pH.

Nie bez znaczenia jest również pakowanie. Soki i nektary BOBO FRUT umieszczane są wyłącznie w nowych butelkach z najwyższej jakości szkła. Najpierw opakowania są dokładnie sprawdzane, a następnie myte gorącą wodą. Ogrzane w ten sposób szkło nie będzie później pękało. Podczas zamykania butelek do ich wnętrza wtłaczana jest pod ciśnieniem para wodna – w ten sposób z opakowań usuwane jest powietrze. Powoduje to różnicę ciśnień między wnętrzem butelki a jej otoczeniem i zassanie do wewnątrz tzw. guzika bezpieczeństwa, zlokalizowanego w środkowej części nakrętki. To dzięki temu podczas pierwszego otwarcia wyraźnie słyszalny jest charakterystyczny „klik” – gwarancja, że oryginalne zamknięcie nie zostało naruszone i produkt jest bezpieczny.

Soki i nektary BOBO FRUT

9 owocowych i owocowo-warzywnych propozycji pomaga urozmaicić jadłospis najmłodszych. Do ich produkcji wykorzystano aż 10 różnych owoców (od rodzimego jabłka po banany ze słonecznej Kostaryki) i 4 rodzaje warzyw – nie tylko kultową marchewkę, ale również dynię, pietruszkę i pomidory. W diecie dziecka mogą stanowić bogate źródło błonnika pokarmowego, którego w jadłospisach często brakuje oraz witaminy C, pomagającej wspierać układ odpornościowy.

Tubki BOBO FRUT

Musy w tubkach to owocowe propozycje z witaminą C, która pomaga wspierać układ odpornościowy dziecka. Do wyboru są 4 wersje smakowe m.in. z jabłkiem, gruszką, bananem i brzoskwinią. Deserki zapakowane w wygodne, lekkie tubki, sprawdzą się zarówno w domu, jak i na spacerze czy w podróży.

Ważna informacja!

W okresie pierwszych 6 miesięcy życia dziecka zalecane jest wyłączne karmienie piersią. Po tym okresie należy rozpocząć wprowadzanie żywności uzupełniającej o odpowiedniej wartości odżywczej przy jednoczesnej kontynuacji karmienia piersią do ukończenia przez dziecko 2 lat i dłużej. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego czas wprowadzenia posiłków uzupełniających należy skonsultować z lekarzem lub położną.