bezpieczne kosmetyki dla niemowlęcia

Skóra dziecka – delikatna i znacznie bardziej podatna na podrażnienia niż w przypadku dorosłych, wymaga wyjątkowej troski już od pierwszych chwil życia. Wybierając produkty do codziennej pielęgnacji skóry dziecka, należy szukać takich, które zapewnią maluchowi łagodną i skuteczną ochronę oraz sprawią przyjemność z codziennego stosowania. Jak wybrać produkt, który spełni oczekiwania rodziców i ich pociech?

Jakie właściwości powinien mieć idealny preparat do pielęgnacji skóry dziecka?

Pielęgnacja skóry powinna być bezpieczna i skuteczna, dlatego podjęcie decyzji na temat tego, który produkt będzie odpowiedni dla dziecka, nie należy do najłatwiejszych. Polskie rodziny zapytane o to, jakie cechy powinien mieć idealny produkt do pielęgnacji skóry ich dzieci, najczęściej wskazują na trzy rzeczy:

dobra opinia na rynku,

polecany przez ekspertów,

zadowolenie dziecka ze stosowania danego produktu podczas kąpieli.

Najkorzystniejsze dla dziecka okazują się preparaty, które jednocześnie zapobiegają przesuszaniu skóry oraz chronią przed utratą wody, a więc produkty uniwersalne. Delikatna skóra dziecka podatna jest na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr czy słońce, ale nie bez znaczenia jest także korzystanie z twardej wody i przebywanie w miejscach klimatyzowanych. Kosmetyk powinien skutecznie myć, nie podrażniać skóry i pozostawiać delikatną warstwę ochronną.

Składniki kosmetyków dla dzieci – na co zwrócić uwagę?

Produkty dla dzieci, dzięki formule na bazie parafiny, wazeliny, masła shea i gliceryny, zapobiegają powstawaniu suchości oraz odbudowują delikatną, naturalną barierę skórną. Szampon, który nie zawiera mydła, pozwoli uniknąć nieprzyjemnego szczypania w oczy. Z kolei żel do mycia głowy i ciała delikatnie i skutecznie umyje skórę dziecka, a dzięki składnikom pianotwórczym dodatkowo zapewni dziecku i rodzicom chwile beztroskiej zabawy.

Balsam do ciała – dzięki zawartości parafiny ciekłej i wazeliny, ochroni skórę najmłodszych przed czynnikami zewnętrznymi, a skórę podrażnioną lub podatną na wyprysk atopowy delikatnie złagodzi, eliminując ból i swędzenie.

Dodatkowym atutem produktów przeznaczonych specjalnie dla dzieci jest przyjemny zapach. Zapewniają one kojącą kąpiel i uspokajają malucha przygotowującego się właśnie do snu.

