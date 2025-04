Wyniki badań pokazują, że we wczesnych miesiącach życia niemowlęcia 40% mam z różnych powodów karmi lub dokarmia swoje dziecko mlekiem modyfikowanym, a w późniejszym okresie liczba ta wzrasta nawet do 70%1. Niezależnie od powodu, dla którego nie można kontynuować wyłącznego karmienia piersią, z myślą o wspieraniu prawidłowego wzrostu i rozwoju młodego organizmu powinno się wybrać odpowiednie mleko modyfikowane.

Bebilon Profutura 2 to najbardziej zaawansowana formuła2 wśród mlek następnych Nutricia z najwyższym poziomem oligosacharydów na rynku3, gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe. Formuła Profutura 2 została opracowana przez zespół 500 naukowców i ekspertów Nutricia na podstawie najnowszych odkryć naukowych dotyczących żywienia na wczesnym etapie życia oraz ponad 40 lat badań nad składem mleka matki. Pomaga odpowiadać na rosnące potrzeby żywieniowe niemowlęcia, które nie jest karmione wyłącznie mlekiem mamy, dzięki zawartości4:

najwyższego poziomu HMO 5 , czyli oligosacharydów mleka kobiecego – zawiera HMO 2’FL o strukturze identycznej jak w mleku matki oraz HMO 3’GL , naturalnie występujący w mleku matki, który powstaje w wyniku unikalnego procesu opracowanego przez naukowców Nutricia ,

zawiera o strukturze identycznej jak w mleku matki oraz , naturalnie występujący w mleku matki, który powstaje w wyniku unikalnego procesu opracowanego przez naukowców Nutricia unikalnej kompozycji oligosacharydów GOS/FOS, która odwzorowuje kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki,

która odwzorowuje kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów mleka matki, wyjątkowego profilu kwasów tłuszczowych, w tym omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu oraz omega 6 (AA), naturalnie występującego w mleku matki,

w tym dla rozwoju mózgu oraz naturalnie występującego w mleku matki, witamin i składników mineralnych w odpowiednich ilościach, w tym witamin A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, żelaza i jodu dla rozwoju poznawczego, cynku niezbędnego dla prawidłowego wzrostu.

Więcej informacji o karmieniu piersią, karmieniu mieszanym oraz produktach marki Bebilon 2 można znaleźć na stronie www.BebiProgram.pl

Cena rekomendowana za opakowanie 800 g: ok. 69,99 zł

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

1 U&A 2018, Kantar TNS.

2 Wśród mlek następnych Nutricia.

3 W porównaniu do innych mlek następnych na rynku, na podstawie danych zebranych w lutym 2020 r.

4 Bebilon Profutura 2 zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C i D, DHA, ALA oraz żelazo, jod, i cynk.

5 W porównaniu do innych mlek następnych na rynku, na podstawie danych zebranych w lutym 2020 r.

