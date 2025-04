Bebilon pepti i zaparcia

Mój synek od 2 miesięcy dostaje Bebilon pepti. Ma problemy z wypróżnianiem się. Stolec oddaje co kilka dni. Czy przyczyną może być mleko?



Monika

Wiele mam skarży się na zaparcia u dziecka po rozpoczęciu karmienia Bebilonem pepti. Jednak proszę zwrócić uwagę na to, ze oddawanie stolca co kilka dni nie można zawsze określić jako zaparcie. Zaparcie jest wówczas gdy stolec jest twardy, zbity, brzuszek dziecka jest wzdęty. Dziecko ma problem z oddawaniem gazów i trudności w oddaniu stolca. Niektóre niemowlęta oddają stolec co kilka dni i nie stanowi to dla nich żadnego problemu. Proszę dopajać synka. Jeśli są to faktycznie zaparcia warto porozmawiać z pediatrą. Być może wskazana będzie zmiana mleka.

Pozdrawiam serdecznie