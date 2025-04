Marka Bebiko 2 – zainspirowana naturą, mlekiem mamy – stworzyła Bebiko 2 NUTRIflor Expert. To kompletna kompozycja1 ważnych składników odżywczych, w tym 19 witamin oraz składników mineralnych2, która nie zawiera konserwantów i barwników3. Bebiko 2 NUTRIflor Expert posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 20/DJW/2021. 93% maluchów bardzo dobrze toleruje to mleko następne już od 1. butelki4. Bo szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka!

Naturalna więź, troska i intuicja

Ciąża to magiczny okres. Przez 9 miesięcy w brzuchu kobiety rozwija się i rośnie nowy członek rodziny. Już od tego etapu rozpoczyna się budowanie więzi pomiędzy mamą a dzieckiem. Kiedy maleństwo przychodzi na świat, kobieta poznaje wyjątkowe zdolności swojego ciała. Odkrywa swój naturalny instynkt, mądrość i w wyjątkowy sposób dotyka natury.

Doskonałość natury – mleko mamy

Natura jest genialna – wyposażyła mleko mamy w najważniejsze składniki wspierające prawidłowy rozwój młodego organizmu. Kobiecy pokarm ma nie tylko najlepszy skład, ale i właściwości – w zależności od wieku maluszka zmienia się pod względem wartości odżywczej. Ponadto w pierwszej fazie karmienia mleko jest wodniste, ponieważ jego zadaniem jest w przede wszystkim zaspokojenie pragnienia dziecka. Następnie pokarm staje się gęstszy i bardziej kaloryczny, dostarczając wtedy młodemu organizmowi m.in. więcej tłuszczu. Wyjątkowość i naturalne bogactwo kobiecego pokarmu w składniki odżywcze sprawia, że eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby niemowlę było karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia oraz rekomendują kontynuację tego sposobu żywienia do ukończenia przez dziecko 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu jego diety.

Zainspirowane mlekiem mamy, stworzone z myślą o małych brzuszkach

Prawidłowo rosnący maluszek to szczęście i spokój mamy, która ma poczucie, że dba o niego najlepiej, jak tylko potrafi. Nie zawsze jednak karmienie piersią jest możliwe. Wówczas mama, po konsultacji z pediatrą, może wybrać mleko inspirowane naturą, które będzie wspierać prawidłowy rozwój jej malucha. Marka Bebiko 2 – zainspirowana mlekiem mamy – stworzyła mleko następne Bebiko 2 NUTRIflor Expert, które nie zawiera konserwantów i barwników5. To kompletna kompozycja6 ważnych składników odżywczych, w tym 19 witamin i składników mineralnych7, dla wsparcia prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu odpornościowego (zawiera witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz żelazo i jod wspierające prawidłowy rozwój poznawczy). Bebiko 2 NUTRIflor Expert posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka nr 20/DJW/2021. 93% maluchów bardzo dobrze toleruje to mleko następne już od 1. butelki8.

Kobiecy pokarm to dla marki Bebiko 2 nieustanna inspiracja do tworzenia receptur mlek następnych, które dzięki starannie zbilansowanym składnikom odżywczym wspierają prawidłowy rozwój niemowląt niekarmionych piersią. Zainspirowani naturą chcemy wspierać mamy, które zdecydują się na podawanie dziecku mleka następnego. Jesteśmy dumni z tego, że Bebiko 2 NUTRIflor Expert to najchętniej wybierana marka mleka następnego po 6. miesiącu życia9, a 99% mam poleciłoby mleko Bebiko 2 NUTRIflor Expert innym mamom

– mówi Małgorzata Gotkowska, Kierownik marketingu Bebiko 2.

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

O Bebiko 2

Bebiko 2 to ekspert od szczęśliwych brzuszków. Marka posiada w swoim portfolio mleka następne oraz mleka modyfikowane wzbogacone w witaminy i składniki mineralne dla dzieci po 1. roku życia, w pełni dostosowane do potrzeb żywieniowych rozwijającego się dziecka w różnym wieku. Więcej informacji o ofercie produktów Bebiko 2 znaleźć można na stronie www.BebiKlub.pl.

O Nutricia

Nutricia, służy ludziom najlepszą opieką żywieniową w najwrażliwszych momentach ich życia. Firma jest liderem w sprzedaży produktów dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności medycznej dla osób wymagających specjalnej diety. Od ponad 120 lat tworzy wartościowe produkty, dopasowane do potrzeb konsumentów na różnych etapach życia i dostosowane do zróżnicowanych potrzeb żywieniowych. W ofercie firmy znajdują się m.in. produkty dla niemowląt i małych dzieci (mleka następne marki Bebiko 2, Bebilon 2, żywność uzupełniająca marki BoboVita), a także żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do podaży doustnej (m.in. Nutridrink, Nutridrink Protein, Cubitan), jak również do podaży przez zgłębnik (m.in. preparaty linii Nutrini i Nutrison). Receptury wszystkich produktów oparte są na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz szerokiej wiedzy na temat składników odżywczych i ich roli w organizmie. Nutricia Polska powstała w 1993 roku z połączenia polskiej firmy i zagranicznego inwestora. Dziś, firma w warszawskiej siedzibie oraz w dwóch fabrykach w kraju - w Opolu oraz w Krotoszynie, zatrudnia ponad 1200 pracowników. Fundacja Nutricia, od 1996 roku konsekwentnie edukuje w obszarze żywienia niemowląt i małych dzieci oraz pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, a także wspiera działalność badawczo-naukową środowiska medycznego. Nutricia jest częścią grupy spółek DANONE - producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy. Poznaj grupę spółek DANONE, odwiedzając nową stronę internetową www.danone.pl.