Po co wykonywać badanie moczu u dziecka

Badanie moczu mówi bardzo dużo o kondycji zdrowotnej Twojego dziecka. Często zaleca je pediatra bez żadnej konkretnej przyczyny. Badanie moczu warto także zrobić, gdy coś nas niepokoi - np. gdy nasze dziecko nie przybiera na wadze lub, gdy jego mocz jest mętny, ma inny kolor lub zapach niż zwykle.

Reklama

Dzięki badaniu moczu ułatwimy lekarzowi zdiagnozowanie problemu, a co za tym idzie szybciej doczekamy się diagnozy.

Jak zrobić badanie moczu u dziecka?

Przede wszystkim musicie wybrać się do apteki i kupić specjalny pojemnik na mocz dla dziecka. Jest to woreczek, uniwersalny, dla dziewczynek i chłopców taki sam. My polecamy, abyście nie ograniczali się i kupili od razu dwa lub trzy specjalne woreczki - zwłaszcza, gdy po raz pierwszy próbujecie pobrać mocz u dziecka.

Do specjalnego woreczka musicie dokupić pojemnik na mocz, ale o tym z pewnością poinformuje Was farmaceuta.

Teraz, skoro skompletowaliście już wszystko, pozostaje przed Wami najtrudniejsze zadanie - pobranie moczu. Najlepiej pobrać próbkę rano, choć dziecko pewnie i tak zdąży nasiusiać w pieluszkę przed Waszą próbą. Warto także zapytać lekarza co dziecko powinno jeść (lub ile nie powinno jeść) przed pobieraniem moczu.

Zanim użyjecie specjalnego woreczka na próbkę moczu przeczytajcie dokładnie instrukcję. Napisano w niej, że przed pobraniem próbki moczu u dziecka należy je dokładnie umyć. To prawda - wymyjcie dokładnie dziecko, u dziewczynki zwróćcie szczególną uwagę na wymycie warg sromowych, zaś u chłopca odsuńcie napletek i obmyjcie żołądź. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu moczu poprzez bakterie bytujące w okolicy narządów rodnych dziecka.

Zobacz też: Kalendarz rozwoju dziecka

Do podmycia dziecka użyjcie letniej wody i delikatnego mydła, warto także przetrzeć narządy rodne dziewczynki rivanolem. Niestety pod wpływem wody może okazać się, że dziecko zrobi siusiu w trakcie podmywania. Nie przejmujcie się tym, ale na kolejną próbkę moczu będziecie musieli trochę poczekać...

Na etykiecie woreczka do pobierania moczu znajdziesz dokładny rysunek, jak należy go przykleić do skóry w okolicy cewki moczowej. Przyklej go dokładnie, tak aby przylegał do skóry. Pamiętaj, że woreczek przykleja się na skórę osuszoną i odtłuszczoną!

Przykleiłaś woreczek? Świetnie! Teraz musisz cierpliwie czekać zabawiając malucha! Możesz założyć mu pieluchę (ale nie zaklejaj jej do końca!), ale nie jest to konieczne, wystarczy owinąć dziecko, aby nie zmarzło.

Gdy próbka moczu pojawi się w woreczku czas na odklejanie. Nie jest to zbyt miły proceder dla dziecka, a skóra w miejscach, gdzie był przyklejony jest podrażniona. Woreczek należy zdjąć podczas, gdy malec leży na przewijaku, najlepiej, aby ktoś Ci pomógł i przytrzymał dziecko. Potem dokładnie nakremuj okolice intymne malucha, ponieważ są podrażnione.

Gdy zdejmiesz woreczek masz dwie opcje - możesz przelać mocz do pojemnika lub zakleić woreczek (wedle instrukcji) i tak zaklejony zamknąć w pojemniku. Mocz powinnaś zawieść tego samego dnia do badania, a do czasu wyjścia z domu trzymaj go w lodówce.

Reklama

Gdy badanie moczu wskazuje, że dziecko jest chore

Źle pobrana próbka moczu może wykazać liczne nieprawidłowości w stanie zdrowia dziecka. Jeśli robisz badanie zapobiegawczo, a wyszło negatywnie, badanie należy powtórzyć! Skierowanie na badanie moczu może dać Ci pediatra lub możesz zrobić je sama za niewielką opłatą.