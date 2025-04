Alergia pokarmowa to dosyć złośliwe zrządzenie losu. Przecież maluchy rosną i potrzebują wielu składników odżywczych. Skąd je brać, skoro tyle rzeczy jest zabronionych? Wszystkiego można się nauczyć. Oto zakazane produkty oraz ich wartościowi zastępcy.

Alergia pokarmowa u dziecka: gluten

Gluten to bardzo silny alergen. Znajduje się w pszenicy, życie, jęczmieniu i wielu rodzajach owsa. Alergię na gluten nie jest łatwo wykryć. A gdy już się ją wykryje, trzeba bardzo restrykcyjnie przestrzegać bezglutenowej diety.

Czego unikać? Gluten jest nie tylko w pszennej mące, ale też w kaszach pszennych, mannie, płatkach owsianych, zupach i sosach w proszku, warzywach zasmażanych, omletach, pierogach, makaronach, pizzach. Znajdziesz go w składzie większości kisieli, budyniów. Jest w gotowych panierowanych kotletach, krokietach i produktach obtaczanych w tartej bułce.

Ważne! Gluten znajduje się też w niektórych wędlinach (pasztet, parówki).

Co podawać? Zamiast normalnego pieczywa musisz podawać maluchowi bezglutenowe. Kupisz je w specjalistycznych sklepach. Jest tam też wiele innych produktów z symbolem przekreślonego kłosa – to znak, że nie mają glutenu.

Alergia pokarmowa u dziecka: ryby

Wszyscy zachwycają się rybami, zachwalają, że są bardziej wartościowe niż mięso. Rzeczywiście, nigdzie indziej nie ma tylu potrzebnych mózgowi i odporności kwasów tłuszczowych omega-3. Niestety, niektóre dzieci mają na ryby silną alergię.

Czego unikać? Maluch nie może jeść nie tylko ryb, ale także owoców morza. Gdy podrośnie, nie zabieraj go do restauracji azjatyckich. Tam są często wykorzystywane do robienia sosów.

Ważne! Nie dość, że nie możesz smykowi podawać ryb, to nawet nie przyrządzaj ich w domu! Niektóre dzieci mają tak silną alergię na ryby, że nie mogą ich nawet wąchać!

Co podawać? Zadbaj, by w diecie malca znalazły się nienasycone kwasy tłuszczowe. Znajdują się przede wszystkim w olejach. Możesz dodawać je do sałatek i różnych mięs.

Alergia pokarmowa u dziecka: mleko

Niestety to właśnie mleko, w którym jest mnóstwo potrzebnego dziecku wapnia, jest najczęstszym alergenem. Białka krowiego mleka są częstszą przyczyną alergii niż wszystko inne razem wzięte!

Czego unikać? Poza mlekiem nie podawaj dziecku: masła, margaryn, kremów deserowych w proszku, lodów, herbatników, gofrów, wafli, krakersów, pączków, napoleonek, czekolady mlecznej, krówek i toffi, napojów kakaowych w proszku, zupek i sosów z proszku, pieczywa żytniego, drożdżówek, bułek maślanych, rogali, ciast, podrobów, parówek, pasztetów mięsnych, gotowych potraw z ryb. Mleko dodaje się też do gotowych dań: naleśników, krokietów, racuchów.

Ważne! Smyk może się uczulić również na mleko kozie, owcze, soję oraz na wołowinę i cielęcinę.

Co podawać? Gdy uczulonego na mleko malca karmisz piersią, sama nie pij mleka i nie jedz żadnych produktów mlecznych. Gdy smyk jest karmiony butelką, pediatra przepisze mu specjalne mleko dla alergików. Dla starszego smyka rób ciastka bez mleka – wystarczy, że zamiast masła dodasz olej. Mleko w naleśnikach zastępuj wodą mineralną, na deser zamiast lodów podawaj sorbety owocowe.

7 rzeczy, których nie wolno jeść karmiąc piersią

Alergia pokarmowa u dziecka: jajka

To bardzo silny alergen u dziecka w pierwszych trzech latach życia. I bardzo niebezpieczny! Nawet po jednej porcji jajka maluch może mieć silną reakcją alergiczną. Niebezpieczne alergeny znajdują się głównie w białku.

Czego unikać? Nie kupuj malcowi ciast, herbatników, wafli, gofrów, lodów. Pieczywo kupuj tylko w piekarni i proś o takie, które nie było smarowane jajkiem przed pieczeniem. Pamiętaj, że jajka są też w gotowych makaronach, majonezach, galaretkach mięsnych i rybnych, pasztetach, bulionach, kotletach mielonych, hamburgerach, sznyclach, pierogach, naleśnikach, krokietach.

Ważne! Jeśli dziecko ma alergię na jajka kurze, pewnie będzie ją mieć także na jaja innych ptaków (gęsi, kaczek). Może też reagować uczuleniem na drobiowe mięso.

Co podawać? Możesz kupować słoiczki dla dzieci z daniami niezawierającymi jajek. Przygotowując posiłki dla malca, jajka zastępuj innymi składnikami. Do mielonych możesz dodawać kleik ryżowy lub 2-3 ziemniaki. Schabowe mocz w mleku i obtaczaj w bułce. Ciasta rób z dodatkiem bananów lub oleju i wody.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Malwiny Małeckiej/Twój Maluszek