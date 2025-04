Takie przemyślenia to przede wszystkim rezultat faktu, że wyposażenie potrzebne dla niemowlaka stanowi sporo rzeczy, które do tego trzeba wybierać ze szczególną starannością. Ważnym aspektem pozostają także wydatki, jakich nie mało w tej sytuacji. Królestwem noworodka jest jego pokój i to właśnie na wyposażeniu tego pomieszczenia powinni głównie skoncentrować się rodzice dziecka.

Dowiedz się, jakie są niezbędne akcesoria dla niemowlaka!

Łóżeczko – centrum pokoju niemowlaka

Najistotniejszym elementem wyposażenia pokoju każdego niemowlaka jest łóżeczko. Zanim zdecydujemy się na jego zakup, pomyślmy, gdzie je ustawimy. Powinno znajdować się daleko zarówno od okna jak i od grzejnika. Kupując łóżeczko, warto wybrać model większy, dodatkowo posiadający opuszczane dno. Będzie ono szczególnie przydatne w przyszłości, gdy dziecko zacznie siadać. Ważne są także szczebelki, które powinny być osłonięte na dole i rozmieszczone dosyć gęsto.

Gdy dziecko jest małe, można zdecydować się na kołyskę. Przypomina mu ona pobyt w brzuchu mamy, gdyż jest stosunkowo ciasna i ciągle się kołysze. Jej zdecydowana wada polega na tym, że wystarcza jedynie na pierwszych sześć miesięcy.

Niektórzy rodzice decydują się na zakup łóżeczka, które z powodzeniem będzie służyć dziecku kilka lat. W niektórych modelach istnieje bowiem możliwość demontażu szczebelków. Wówczas dziecięce łóżeczko stanie się małym tapczanikiem.

Choć często wybierane są łóżeczka tradycyjne, to jednak one także mają kilka ciekawych funkcji. Niektóre, nieco droższe modele, posiadają szuflady i półeczki na różne przedmioty oraz blat do przewijania dziecka. Szczególnie sprawdzają się w małych pokojach.

Zakupem ostatnio szczególnie popularnym wśród rodziców są dodatkowe akcesoria do łóżeczka, które poprawiają bezpieczeństwo dziecka i komfort jego snu. Należą do nich: baldachimy, ochraniacze na szczebelki, kocyki, śpiworki, podkłady pod prześcieradła i moskitiery.

Wielu rodziców decyduje się także na zakup karuzeli nad łóżeczko. Jej zadaniem jest wyciszenie dziecka przed snem i rozwijanie jego zmysłów – głównie słuchu i wzroku. Karuzela posiada kolorowe maskotki – przeważnie zwierzątka, które poruszają się zgodnie z jej ruchem. Każdy model wyposażony jest także w odtwarzacz, dzięki któremu dziecko może słuchać muzyki klasycznej, a także odgłosów przyrody. Głośność dźwięku może być dowolnie regulowana.

Przewijak – higiena dziecka

Przewijanie jest czynnością, którą wykonuje się przy dziecku niezwykle często. Warto więc zadbać zarówno o jego komfort jak i o swój. Przewijak to po prostu stolik z miękkim materacykiem. Szczególnie ważna jest jego wysokość, aby nie było trzeba niepotrzebnie pochylać się nad dzieckiem. Należy też zadbać, by w pobliżu znalazły się wszelkie potrzebne akcesoria: pieluchy, miseczka z ciepłą wodą, ręcznik, waciki, chusteczki jednorazowe – najlepiej nawilżane balsamem i zasypka.

Dalsze wyposażenie pokoju niemowlaka

Choć w pokoju każdego niemowlaka centralne miejsce zajmuje łóżeczko i przewijak, to jednak nie warto zapominać o reszcie wystroju i wyposażenia.

Szczególnie ważne są meble, a zwłaszcza komoda na ubranka. Liczne drobiazgi dodadzą pokojowi uroku, a dziecko będzie mogło się nimi bawić. Mogą to być: pluszowe zwierzątka, misie, kolorowe pozytywki czy śmieszne poduszki. Zabawki warto stawiać na podłodze w plastikowych pudełkach, aby łatwo było po nie sięgnąć.

Wózek – okno na świat

Każde dziecko musi mieć wózek. Nad jego wyborem matki zastanawiają się już na długo przed porodem. Szeroka oferta sprawia, że trudno zdecydować się od razu na jakiś konkretny model. Zwłaszcza, że mamy nie ufają sprzedawcom. Uważają, że zaproponują oni coś drogiego lub będą chcieli pozbyć się nie sprzedającego się produktu.

Matki nie posiadające samochodu i podróżujące sporadycznie zwykle decydują się na wózek głęboki, dopiero później dokupując wersję spacerową. Modne też są ostatnio wózki wielofunkcyjne, które służą jako fotelik do samochodu, spacerówka, nosidełko i gondola. Niemowlę powinno mieć w wózku sporo miejsca, by mogło wygodnie w nim leżeć nawet w ciepłym ubraniu. Decydując się na spacerówkę warto sprawdzić, czy istnieje możliwość rozłożenia jej do leżenia, gdyż niektóre dzieci śpią w czasie spacerów.

Ciekawym rozwiązaniem jest zakup fotelika, który może być mocowany do wózka. Ponadto powinien mieć regulowaną wysokość pasów, ochraniacze na pasach, wałeczek ochronny na główkę i wkładkę na noworodka. Dobrze jest, gdy posiada również daszek chroniący od słońca i ochraniacz przed deszczem.

Dodatkowymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze wózka są: waga, rodzaj stelaża, kółka, wymiary, rączka, możliwość składania, blokada kół i hamulec.

W sklepach można także kupić akcesoria do wózków tj.: parasolka, moskitiera, osłona przeciwdeszczowa, torba na zakupy lub rzeczy dziecka oraz pokrowce.

Zabawki dla niemowlaka

Choć noworodek przez pierwsze miesiące swojego życia praktycznie tylko śpi i je, to jednak nie oznacza to, że nie potrzebuje zabawy. Wprawdzie nie umie bawić się klockami i misiami, ale na rynku dostępne są zabawki, które w znaczący sposób wpłyną na rozwój jego zmysłów. Najczęściej kupowaną jest oczywiście grzechotka. Chociaż noworodek nie umie jeszcze sam jej złapać, to można mu ją wsunąć do ręki, a on sam zaciśnie na niej paluszki.

Po jakimś czasie zacznie nią potrząsać i bawić się na różne sposoby. Grzechotka musi być więc lekka i posiadać cienki uchwyt, który zmieści się w dziecięcej rączce. Kiedyś na rynku dostępne były modele wykonane tylko z plastiku. Dzisiaj z powodzeniem można kupić grzechotkę, która będzie także maskotką wykonaną z materiału miłego w dotyku. Są modele posiadające szeleszczące wstawki, bezpieczne lusterka i inne elementy służące rozwijaniu zmysłów dziecka.

Pozytywka to zabawka, której potrzebuje każde dziecko. Pozwala bowiem mu na wyciszenie się i szybsze zaśnięcie. Melodie grane przez pozytywki są miłe dla ucha, spokojne i dosyć ciche. W sklepach dostępne są również nowoczesne modele, które pozwalają na nagranie głosu mamy lub taty. Co więcej, uruchamiają się same, gdy niemowlak zaczyna płakać. Dla starszego dziecka można też kupić pozytywkę, zwykle w formie maskotki, na którą można wgrać dowolną bajkę lub kołysankę.

Karuzela to także zabawka, którą dzieci są przeważnie wręcz zachwycone. Posiada nie tylko poruszające się maskotki, ale także odtwarzacz grający muzykę klasyczną. Dzięki niemu dziecko może też słuchać odgłosów przyrody. Karuzele dostępne na rynku są niezwykle kolorowe, gdyż właśnie żywe barwy najbardziej lubią niemowlaki. Niektóre poza tym, że grają i kręcą się, pełnią też funkcję lampki nocnej dzięki zamontowanemu w nich łagodnemu oświetleniu.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci!

Przy zakupie jakiejkolwiek zabawki warto zwrócić szczególną uwagę na to, by była bezpieczna dla niemowlaka. Musi spełniać szereg kryteriów, które zapewnią dziecku bezpieczną i komfortową zabawę. Przede wszystkim powinna być łatwa do utrzymania w czystości – umycia lub wyprania.

Dobrze zaprojektowana i solidna zabawka nie posiada elementów mogących łatwo ułamać się lub oderwać. Nie mogą one też być zbyt małe, gdyż niemowlak łatwo mógłby je połknąć. Kupując jakąkolwiek zabawkę warto też zwrócić uwagę na to, czy nie posiada tasiemek i wstążeczek, w które dziecko może łatwo się zaplątać.

Ostatni aspekt to cena. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zabawki dla dzieci nie są zbyt tanie. Nie należy na nich oszczędzać i szukać najtańszych modeli. Nieco wyższa cena gwarantuje także dobrą jakość produktu. Akcesoria i zabawki dla niemowląt są wówczas: łatwe do utrzymania w czystości, solidne, bezpieczne oraz atrakcyjne. Większość z nich posiada także znaki graficzne informujące o tym, że dany produkt posiada certyfikaty i atesty. Świadczą one o tym, że zabawka została gruntownie przebadana i uznana za bezpieczną dla każdego dziecka.

