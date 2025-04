Spis treści:

Afty u dzieci występują w formie punktowych owrzodzeń, czyli białych okrągłych zmian z czerwoną otoczką lub rozległych czerwonych plam na błonie śluzowej jamy ustnej. Zwykle afty są zlokalizowane na wewnętrznej stronie wargi lub policzka, a także pod językiem.

Afty u dzieci mogą mieć różną wielkość: od 1 mm do 2 cm. Goją się zazwyczaj samoistnie w ciągu 1-2 tygodni. Duże nadżerki mogą znikać nawet w ciągu 6 tygodni i niejednokrotnie pozostawiają bliznę.

U dzieci afty mogą występować jako zmiany pojedyncze lub mnogie. Chociaż częściej dokuczają dorosłym, to u dzieci wcale nie są rzadkością. Nawet 9% z nich skarży się na problem aft w jamie ustnej.

Nie jest znana jedna konkretna przyczyna aft u dzieci. Najczęściej powoduje je uraz. Może on wynikać z uciśnięcia policzka w czasie snu, źle dobranego aparatu ortodontycznego czy zbyt intensywnego szczotkowania zębów. Afty mogą też powstawać u dzieci z bruksizmem, albo w trakcie ząbkowania. Również narażenie na gorące i kwaśne posiłki może wywołać afty u dzieci.

Inne przyczyny powstawania aft u dzieci to:

Afty powodują przede wszystkim ból w miejscu owrzodzenia. Duże lub licznie występujące afty mogą powodować:

Na początku powinno dać się zaobserwować niewielkie okrągłe nadżerki lub owrzodzenia, które po 1-2 dniach pokrywają się białym nalotem. W późniejszej fazie mogą pojawić się skupiska aft, które przypominają ranki.

W większości przypadków afty u dzieci goją się samoistnie i nie wymagają specjalnego leczenia. Aby jednak zminimalizować przykre objawy i przyspieszyć proces gojenia, warto sięgnąć po domowe metody na afty u dzieci.

W leczeniu aft u dzieci stosuje się miejscowo preparaty na afty dostępne w aptekach bez recepty lub przepisane przez lekarza na recepcie. Mogą one zawierać benzokainę, która łagodzi ból, lidokainę, również działającą przeciwbólowo, glikokortykosteroidy czy substancje przeciwgrzybicze, w zależności od rozpoznanej przyczyny.

Jeżeli nakładasz lek bezpośrednio na afty u dzieci, to, o ile dziecko pozwoli, osusz wcześniej delikatnie chusteczką bolące miejsce, a następnie nałóż niewielką ilość leku. Poleć dziecku, żeby przez chwilę miało otwarte usta, wtedy lek będzie mógł się lepiej wchłonąć. Pilnuj, aby dziecko przez 30 minut nie jadło i nie piło, ponieważ to mogłoby wypłukać lek zanim zacznie działać.

Jeśli leczenie miejscowe jest niewystarczające, lekarz może przepisać preparaty stosowane doustnie. Jeśli afty wynikają z konkretnej choroby, np. infekcji, to należy wyleczyć to schorzenie, żeby pozbyć się bolesnych aft.

Afty u dzieci można rozpoznać na podstawie objawów i dokładnego obejrzenia zmian w jamie ustnej. Czasami lekarz zleca dodatkowe badania, np. morfologię, oznaczenie żelaza, poziomu witamin z grupy B.

W niejasnych przypadkach może skierować na badania pod kątem alergii, wykonanie hodowli bakterii z wymazu z buzi albo na biopsję zmiany. Na ogół jednak nie ma potrzeby, żeby wykonywać tego rodzaju testy diagnostyczne.

Ważna jest diagnostyka różnicowa, ponieważ owrzodzenia mogą być spowodowane przez różne choroby, np. opryszczkę, błonicę, zespół Stevensa-Johnsona, sarkoidozę czy bostonkę.

W przypadku wystąpienia aft u dziecka należy zgłosić się do lekarza, gdy:

Trzeba pamiętać, że nawracające owrzodzenia jamy ustnej mogą być sygnałem poważnych chorób ogólnoustrojowych. Dlatego taki stan zawsze trzeba skonsultować z pediatrą.