1.Czy to prawda, że inaczej pielęgnuje się skórę dziewczynek, a inaczej chłopców? Jestem mamą dwumiesięcznych bliźniaków. Czy podczas zmiany pieluszki powinnam w inny sposób myć dzieci?

Pielęgnacja skóry niemowlaków zwykle nie zależy od płci, lecz od wyglądu skóry. Skóra dziecka jest inna niż u dorosłych w związku z tym wymaga innych, delikatniejszych kosmetyków. Przede wszystkim jest niedojrzała, może być przesuszona lub podrażniona. Swoim podopiecznym maluchom polecam maści i kremy z alantoiną i panthenolem.

Pierwszy składnik działa osłaniająco oraz przeciwzapalnie na skórę, panthenol natomiast poprawia nawilżenie oraz łagodzi podrażnioną i zaczerwienioną skórę. Pielęgnacja bliźniaków przy zmianie pieluszki jest taka sama, tylko bardziej dokładnego mycia wymagają narządy płciowe chłopców. W przypadku pielęgnacji niemowląt maść lub krem należy stosować po każdej zmianie pieluchy, po uprzednim przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

2. Na co zwracać uwagę przy wyborze dziecięcych kosmetyków? Kupuję oliwkę, zasypkę, chusteczki i szampon popularnych marek dziecięcych, ale nie wiem, czym się różnią

Przy zakupie dziecięcych kosmetyków należy zwrócić uwagę na kilka czynników:

Skład (co taki kosmetyk zawiera-opis powinien być czytelny zrozumiały dla rodziców)

wskazania i przeciwwskazania do stosowania

Od którego miesiąca, roku życia dziecka można go stosować

Najważniejsze jest to, aby dobrać kosmetyk do skory dziecka. Ta może być sucha lub skłonna do podrażnień. Proszę pamiętać, że maść natłuszcza, a krem nawilża. Do kąpieli najlepiej jest stosować żel 2w1 – do ciała i włosów. Przy zmianie pieluszki zamiast chusteczek rekomenduję stosować wodę z mydłem lub żel do mycia ciała. Chusteczki stosujmy gdy jesteśmy poza domem, w sytuacji kiedy mamy komfortowe warunki umyjmy pupę dziecka, a następnie użyjmy kremu z alantoiną i panthenolem.

3. Zauważyłam, że kiedy zakładam dziecku pieluchę jednorazową i nie zapnę jej wystarczająco ciasno, to kiedy mały narobi w pieluchę, wszystko mamy brudne – wycieka nogawką, na plecy. Za to kiedy ciasno zapinam pieluchę widzę zaczerwienienia na skórze, jakbym robiła mu krzywdę. Jak lepiej?

Nie jest Pani jedyną mamą, która zadaje takie pytanie. Odwiedzając noworodki w domach zaobserwowałam, że wiele z nich ma zakładaną pieluchę luźno, która praktycznie ”wisi” między nóżkami. Jest sposób na to, aby pieluszka trzymała się ciała dziecka, nie podrażniając jego delikatnej skóry.

Pielucha powinna przylegać do ciała dziecka. Należy zwrócić szczególną uwagę przy zakładaniu pieluszki między nóżkami. Nóżki na szerokość pieluszki, boki pieluszki powinny znajdować się powyżej pachwin, lekko na udach i w ten sposób ułożoną pieluszkę nakładamy na brzuszek spinając rzepami. Powinniśmy zachować równą odległość z każdego boku. Sposób ten zwany jest szerokim pieluchowaniem. Sprzyja to prawidłowemu rozwojowi stawów biodrowych.

Należy pamiętać, że przed założeniem pieluszki trzeba zabezpieczyć skórę pachwin i pośladków kremem np. Alantan Plus, dzięki temu nie powinno być zaczerwienień na skórze.

4. Czy dziecku trzeba zmieniać pieluszkę za każdym razem? Zdarza nam się spędzać dużo czasu w podróży samochodem – nie zawsze mam możliwość zajrzeć na czas, czy nie wymaga zmiany. Czy to niezdrowe, jeśli będę je przewijała z małym opóźnieniem?

Są różne sytuacje w życiu, które nie zawsze sprzyjają pielęgnacji dziecka, np. wspomniana przez Panią podróż. Wyruszając z maluszkiem powinniśmy bardziej zabezpieczyć skórę pośladków i pachwin dziecka. Nakładamy wtedy grubszą warstwę kremu, wówczas opóźnienie w zmianie pieluszki nie będzie szkodliwe dla skóry dziecka. W podróży pomogą pieluchy jednorazowe, żeby nie zmieniać ich za każdym razem, kiedy dziecko zrobi siku. Takie pieluszki można zmieniać co 2-3 godziny. Szerokiej drogi!

5. Moja teściowa jest zdania, że pieluchy wielorazowe są dla dziecka zdrowsze, bo naturalne. Nie wiem, czy ma rację? Jednorazowe są dla mnie o wiele wygodniejsze, ale czy argument teściowej jest słuszny?

Pieluchy wielorazowe są z tetry, która przepuszcza powietrze do skóry, dlatego uznawane są za zdrowsze. Niestety, używając tych pieluszek dziecko wymaga więcej uwagi, ponieważ należy przewijać je za każdym razem, kiedy zrobi siku lub kupkę, a przy okazji maluszek ma mokry kaftanik czy śpiochy.

Pieluchy jednorazowe mają atest i mogą być stosowane dla dzieci od pierwszych dni ich życia. Producenci tych pieluch również dbają o to, aby skóra dziecka oddychała, dłużej zachowując suchość.

6. Czy do mycia dziecka nie wolno używać kosmetyków dla dorosłych? Jestem alergikiem, więc wszystkie żele do mycia są hipoalergiczne. Czy nie będą odpowiednie dla półrocznego dziecka?

Polecając kosmetyki dla dzieci doradzam rodzicom, aby ich pociechy miały swoje zestawy. Poza tym, że są hipoalergiczne posiadają składniki, które pielęgnują ich delikatną skórę i dbają o pojawiające się podrażnienia. Nie muszą to być kosmetyki z najwyższej półki. Ważne jest, aby spełniały warunki pielęgnacji ciała dziecka.

Drugą sprawą jest, że przyzwyczajamy dzieci do ich rzeczy. Uczymy pielęgnacji i higieny. Dobrze wiemy, że każdy z nas chce mieć swój prywatny zestaw, bez różnicy czy jesteśmy dziećmi, czy dorosłymi.

