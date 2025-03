1. Rozszerzanie diety powinno rozpocząć się dokładnie po 6. miesiącu życia

MIT. W rzeczywistości rozszerzanie jadłospisu powinno nastąpić nie wcześniej niż w 17. tygodniu życia (początek 5. miesiąca) i nie później niż w 26. tygodniu (początek 7. miesiąca)[1]. Wprowadzanie nowych pokarmów powinno być rozpoczęte wówczas, kiedy dziecko wykazuje umiejętności rozwojowe, potrzebne do ich spożywania, stąd rozbieżności czasowe, zależne od cech i indywidualnego rozwoju niemowląt, nie ma więc ściśle określonego czasu – wymagana jest obserwacja i znajomość dziecka[2]. Niemowlę jednocześnie nadal potrzebuje mleka mamy (lub mleka modyfikowanego, jeśli nie może być karmione piersią) jako głównego źródła pożywienia. Warto pamiętać, że zbyt wczesne wprowadzenie pokarmów uzupełniających oraz ich zbyt duża ilość może sprawić, że dziecko będzie przyjmować mniej mleka mamy, co może prowadzić do zmniejszenia jego wytwarzania. W rezultacie maluch może nie otrzymywać odpowiedniej ilości niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju.

2. Rozszerzanie diety powinno zaczynać się od kaszek ryżowych, bo są najbezpieczniejsze

MIT. Kaszki ryżowe są często uważane za idealny pierwszy pokarm stały, jednak zaleca się, aby jako pierwsze w jadłospisie maluszka pojawiły się warzywa (najlepiej zielone), np. w postaci przecieru lub musu. Dzięki temu maluch pozna je już od samego początku odkrywania smaków, co zwiększy szansę na ich polubienie. Wprowadzanie warzyw od samego początku może pomóc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Ważne jest, aby wprowadzać nowe pokarmy stopniowo, obserwując reakcje dziecka.

3. Słodkie owoce to najlepszy sposób na zachęcenie dziecka do jedzenia

MIT. Chociaż owoce są wartościowe, warto najpierw wprowadzać warzywa, które mają mniej słodki smak. Po około 2 tygodniach możesz zaproponować maluchowi owoce, kontynuując przy tym podawanie warzyw. Dzieci posiadają naturalną preferencję do smaku słodkiego, dlatego wczesne wprowadzenie warzyw może pomóc w zaakceptowaniu szerszej gamy produktów spożywczych w przyszłości.

4. Jeśli niemowlę odrzuca nowy pokarm, nie jest gotowe na rozszerzanie diety

MIT. To, że dziecko początkowo odrzuca nowy smak, nie oznacza, że nie jest gotowe na rozszerzanie diety. Niemowlęta mogą potrzebować nawet kilkunastu prób, zanim zaakceptują nowy smak. Ważne jest, aby być cierpliwym i nie zniechęcać się, kontynuując wprowadzanie różnych pokarmów.

5. Dziecko powinno jeść tylko rozdrobnione jedzenie przez cały pierwszy rok życia

MIT. Choć pokarmy w formie musu lub przecieru są ważnym etapem w rozszerzaniu diety, nie należy zbyt długo ograniczać się tylko do nich. Rodzaj pokarmów powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka, a z czasem wspierać rozwój umiejętności gryzienia i żucia. W miarę jak dziecko rośnie, powinno ono stopniowo zjadać pokarmy o bardziej zróżnicowanej teksturze, np. w postaci zupek i obiadków z grudkami, a później z coraz większymi miękkimi kawałkami.

6. Każdy produkt z kolorową etykietą i uroczym obrazkiem jest odpowiedni dla niemowląt

MIT. To nie opakowanie, ale to, że produkt należy do kategorii żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz ma precyzyjne wskazanie wieku na etykiecie (a tym samym podlega rygorystycznym normom jakości) oznacza, że produkt został stworzony z myślą o tej grupie konsumentów. Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci musi spełniać restrykcyjne normy jakości określone przez prawo krajowe i Unii Europejskiej, a receptury takich produktów są opracowywane przez ekspertów w zakresie żywienia. Na ich etykietach znajduje się wskazanie wieku, np. po 6. czy po 8. miesiącu życia, co jest gwarancją dopasowania zarówno składu, jak i konsystencji do potrzeb dziecka na określonym etapie rozwoju.

