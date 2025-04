1. Karmienie piersią

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby w 6 pierwszych miesiącach życia niemowlę było karmione wyłącznie piersią[1]. Pokarm kobiecy powinien być ważnym elementem diety dziecka (przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających) nawet do ok. 2. roku życia lub dłużej – tak długo, jak będzie chciała tego mama i dziecko. Matczyny pokarm to skarbnica wielu cennych składników, które wspierają odporność na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim zawarte w mleku mamy immunoglobuliny stanowią źródło odporności, jeszcze zanim organizm dziecka samodzielnie zacznie wytwarzać własne przeciwciała. Ponadto czynniki odpornościowe zawarte w mleku mamy zwiększają kolonizację dobroczynnych bakterii, jednocześnie hamując kolonizację niewłaściwych oraz pomagają eliminować z organizmu bakterie czy wirusy[2]. Mleko mamy to również witaminy (m.in. A, C, E i D) oraz składniki mineralne (tj. cynk, żelazo) mające wpływ na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

2. Właściwa dieta

Obok karmienia piersią (lub mlekiem następnym, jeśli karmienie piersią nie jest możliwe) kluczowe znaczenie dla rozwoju odporności (a także całego organizmu) ma prawidłowo skomponowana dieta. Drugie półrocze życia to czas, gdy niemowlę zapoznaje się z innymi pokarmami niż mleko i rozpoczyna się proces kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Istotne jest, aby wprowadzane pokarmy były bezpieczne, pochodziły ze sprawdzonego źródła i aby menu dziecka było zbilansowane pod względem wartości odżywczej. Dieta, która wspiera układ odpornościowy, powinna uwzględniać przede wszystkim pokarmy bogate w witaminy A, C i D, jak również składniki minerale, takie jak cynk, żelazo i selen. Inne istotne składniki to również białko, tłuszcze nienasycone, w tym kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6, węglowodany oraz błonnik.

3. Odpoczynek i sen

Karmienie piersią i odpowiednie rozszerzanie diety to jednak nie wszystko. Bardzo ważnym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego jest regeneracja. A ta powinna następować poprzez odpoczynek i sen. Niemowlęta (od 4. do 12. miesiąca życia) powinny regularnie spać od 12 do 16 godzin na dobę (wliczając czas na drzemki)[5]. Warto również pamiętać, że w przypadku niemowląt i małych dzieci należy unikać jakichkolwiek multimediów ekranowych[6]. Bajka na dobranoc to niewskazany sposób na zasypianie.

4. Hartowanie organizmu

Pamiętaj także, że warto wychodzić z dzieckiem na spacer, i to bez względu na pogodę. Najważniejsze, aby zadbać o odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór. Staraj się właściwie oceniać potrzeby termiczne niemowlęcia – niekorzystne jest zarówno przegrzanie organizmu, jak i wyziębienie. Zbyt mocne podkręcanie kaloryferów w domu, czy rezygnacja z wietrzenia pomieszczeń nie są sprzymierzeńcami w kształtowaniu odporności u dziecka.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.





