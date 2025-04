10 prawd i mitów na temat wcześniactwa

Opieka nad noworodkiem urodzonym przed terminem wymaga od rodzica nieco innych zachowań, niż wtedy, gdy dziecko przychodzi na świat o czasie. Co warto wiedzieć na ten temat? Przekonaj się sama!



1. Problem wcześniactwa mnie nie dotyczy

Mit! Wcześniactwo nie jest problemem ograniczonym do wąskiej grupy osób. Co 10. dziecko, które przychodzi na świat, to wcześniak. Każdego roku na świecie przedwcześnie rodzi się ok. 15 mln dzieci, podczas gdy w Polsce przychodzi na świat ok. 28 tys. wcześniaków rocznie.

2. Wcześniactwo niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje

Fakt! Przedwczesne urodzenie może prowadzić do wystąpienia takich powikłań, jak m.in. Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPDz), wodogłowie, małogłowie, ociemniałość, głuchota, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania, ADHD, zespół Aspergera oraz padaczka. Wcześniaki wymagają także szczególnej troski i opieki z uwagi na obniżoną odporność.

3. Wcześniactwo nie ma wpływu na dorosłe życie

Mit! Dowiedziono, że wcześniaki osiągają często słabsze wyniki w testach matematycznych, mają także problemy z pamięcią i koncentracją. Osoby urodzone przed terminem mogą mieć także trudności z kontaktami społecznymi. Udowodniono, że częściej dotykają je problemy z relacjami interpersonalnymi oraz okazywaniem i przyjmowaniem uczuć.

4. Jestem zdrowa, więc nie mam się czym martwić

Mit! Do najczęstszych przyczyn wpływających na przedwczesne narodziny należą m.in.: wady macicy, choroby serca, tarczycy, zaburzenia hormonalne, wielowodnie oraz zakażenie dróg moczowych. Przedwczesny poród może dotknąć też osoby nie mające problemów ze zdrowiem.

5. Nie mam wpływu na to, czy moje dziecko urodzi się za wcześnie

Mit! Istnieją działania, jakie przyszła mama może podjąć, by zmniejszyć ryzyko przedwczesnych narodzin. Należą do nich m.in. zdrowe odżywanie, unikanie sytuacji stresowych, kontrola wagi i ciśnienia tętniczego. Ogromne znaczenie ma także stała opieka lekarska.

6. Wcześniaki są narażone na powikłania ze strony układu oddechowego i pokarmowego

Fakt! Wcześniaki bardzo często dotknięte są problemem niewydolności oddechowej. Ma to związek z faktem, że płuca rozwijają się w pełni dopiero w ostatnich tygodniach ciąży. Słabo rozwinięte płuca i układ odpornościowy są zarazem przyczyną zwiększonej podatności na infekcje dróg oddechowych.

7. Wszystkie wcześniaki wymagają szczególnej troski

Fakt! Bez względu na stan zdrowia wszystkie wcześniaki wymagają szczególnej opieki. Bardzo ważna jest regularna kontrola rozwoju fizycznego dziecka. W tym przypadku zalecane będzie skorzystanie z porad specjalistów – lekarza neonatologa, pediatry, okulisty, audiologa i ortopedy czy fizjoterapeuty. Ważna jest również obserwacja postępów intelektualnych oraz rozwoju społecznego.

8. Istnieją metody pracy z wcześniakiem, które rodzice mogą wdrażać w domu

Fakt! Do zalecanych metod pracy z dzieckiem należą przytulanie, dotykanie i kangurowanie. Dowiedziono, że kangurowanie zmniejsza ryzyko problemów układu oddechowego, przyspiesza przyrost masy ciała oraz korzystnie wpływa na psychiczny rozwój dziecka.

9. Przedwczesny poród powinien odbyć się w specjalistycznej placówce

Fakt! Przeprowadzenie przedwczesnego porodu w miejscu do tego przygotowanym pod względem doświadczenia personelu i zaplecza zwiększa szanse dziecka na uniknięcie istotnych powikłań.

10. 8 i 9 miesiąc są decydujące dla budowy odporności niemowląt.

Fakt! To właśnie w ostatnich tygodniach ciąży dziecko otrzymuje od matki naturalną broń – przeciwciała. Przedwcześnie urodzone dziecko, które nie otrzyma takiego prezentu, jest całkowicie bezbronne.

