Kryzys laktacyjny: co to jest i jak pobudzić laktację

fot. Adobe Stock

Karmienie piersią obrosło w wiele mitów, a przede wszystkim towarzyszy mu jeden: że jest naturalne i proste. Gros kobiet, które są w trakcie lub zakończyły karmienie piersią z pewnością pamiętają, ile problemów może przysporzyć laktacja, a szczególnie jak trudno przejść przez kryzys laktacyjny.

Spis treści:

Słowem wstępu... Dla młodej mamy kryzysem może być wszystko: poranione brodawki, bolące sutki, problemy z przystawieniem do piersi, niechęć do ssania przez dziecko... Kryzysy w macierzyństwie są i pierwsze miesiące z dzieckiem to nie balony i jednorożce. W przypadku bycia w połogu (zwł. przy 1. dziecku) i karmienia piersią całe macierzyństwo na samym początku jawi się jak jeden wielki kryzys.

Istnienie jednak osobna kategoria: problemy z laktacją.

Mianem kryzysu laktacyjnego określamy bardzo trudną sytuację, która obciążą mamy psychicznie, fizycznie i trudno sobie z nią poradzić. Kryzys laktacyjny to sytuacja, która często ma charakter powtarzalny i cechuje go to, że maluch (zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach życia) nieustannie ssie pierś, a mamy określają to jako „wiszenie na piersi” umęczone najczęściej jedną niewygodną pozycją i niemożnością wyjścia chociażby do toalety.

Dlaczego dziecko nie chce oderwać się od piersi? Powodem (wykluczając np. chorobę lub za krótkie wędzidełko) może być naturalna potrzeba dziecka, które w trakcie pierwszych miesięcy życia przechodzi częste skoki rozwojowe. Są one krótkie i intensywne, a najczęściej skutkują nową umiejętnością, zdolnością czy po prostu aklimatyzacją. Takie skoki rozwojowe pojawiają się ok. 14 dnia życia dziecka, 5 tygodnia, 3 miesiąca, czasem 4 miesiąca, 6, 9 i 12 miesiąca życia - później także, ale mają inny przebieg.

Bądź cierpliwa: w tych momentach musisz zacisnąć zęby i pozwolić maluchowi być często przy tobie. Jego zachowanie nie oznacza, że z tobą jest coś nie tak. Kryzys laktacyjny to też moment, w którym dziecko nagle chce coś zmienić, np. schemat karmienia, drzemek, intensywnie przetwarza bodźce i potrzebuje ssać.

Po krótce przyjrzyj się, czy u ciebie wystąpił lub występuje kryzys laktacyjny. Przyczyny kryzysu laktacyjnego to nie tylko skok rozwojowy dziecka, lecz także:

zbyt krótkie wędzidełko, przez co dziecko się nie najada,

zaburzenia napięcia mięśniowego (problemy ze ssaniem)

stres, zmęczenie mamy i depresja poporodowa,

karmienie naprzemienne i dokarmianie butelką, przez co produkcja mleka w piersiach jest mniejsza.

Kryzys laktacyjny ma dwie twarze: z jednej strony obserwujesz zachowanie dziecka, z drugiej - swój organizmu i jego reakcje.

Kryzys laktacyjny może się objawiać:

nerwowością dziecka, które raz chce ssać, raz się odrywa i płacze, potem znowu szuka piersi,

uczuciem pustych, a czasem nawet miękkich piersi,

wzmożonym karmieniem piersią w porze wieczornej,

bardzo częstymi pobudkami w nocy malucha, który szuka piersi,

bardzo chętnym tuleniem, noszeniem (także w chuście).

Kryzys laktacyjny jest trudny do przejścia z uwagi na to, że młoda mama przechodzi prawdziwą burzę hormonów, towarzyszy jej baby blues i myśli, że jest niewystarczająco dobra. Jeśli chcesz bardzo karmić piersią, kryzysy laktacyjne mogą wpędzić cię w błędne koło stresu i wyrzutów sumienia, w efekcie możesz stracić pokarm.

Przede wszystkim pamiętaj: to się kiedyś skończy. Kryzys laktacyjny mija i możesz być zdumiona, że dziecko po kilku dniach wzmożonego ssania nagle jest spokojne, utulone, zachowuje się może inaczej, ale raczej - lepiej. To nagroda za cierpliwość i wytrwałość.

Po minionym kryzysie odczujesz też, że piersi są pełniejsze po wahaniach laktacyjnych, dziecko znowu uspokaja się przy piersi, a nie denerwuje. Jeśli martwisz się, czy się najada, sprawdzaj czy pieluszki są mokre i jak często, czy potrafi przespać ciągiem 3h w trakcie doby oraz czy przybiera na wadze. Niepokoje skonsultuj z pediatrą.

Czego nie rób, gdy masz kryzys laktacyjny:

Nie załamuj się i nie stresuj. Nie dokarmiaj malucha butelką, bo może to zaburzyć laktację Unikaj smoczka - dawaj go w wyjątkowych przypadkach, kiedy np. dziecko przysnęło - wysuń pierś z jego ust i włóż smoczek (czasem to się udaje). Nie trać wiary w siebie: porozmawiaj z kimś bliskim lub psychologiem.

Jeśli jednak martwi cię twoja laktacja, nie udawaj, że problemu nie ma. Zaniechane szukanie pomocy czy rozwiązań może powodować, że kryzys laktacyjny może zakończyć twoją przygodę z karmieniem.

Sposoby na laktacje:

Przystawiaj dziecko do piersi tak często, jak tylko się da. Nie rezygnuj z nocnych karmień na rzecz karmienia butelką. Zadbaj o dietę bogatą w zupy warzywne. Pij dużo wody niegazowanej. Stymuluj piersi laktatorem między karmieniami (po karmieniu). Upewnij się, czy dobrze przystawiasz dziecko - zmień pozycję, jeśli masz wątpliwości, że dziecko nie je tyle, ile myślisz, że je. Sięgnij po produkty wspomagające laktację na bazie słodu jęczmiennego (dostępne w aptekach). Rozgrzewaj piersi przed karmieniem piersią. Zadbaj o pozytywne nastawienie - każdy kryzys kiedyś mija!

Jeśli jednak martwi cię twoja laktacja radzimy skonsultować obawy z położną środowiskową lub certyfikowanym doradcą laktacyjnym, o czym piszemy niżej. Zgłoś się do przychodni przyszpitalnej lub dołącz do grup, które jednoczą mamy z laktacyjnymi problemami. Może pomóc ci laktator. Problemy z karmieniem piersią to nie temat tabu - nie zamiataj ich pod dywan.

Więcej o laktacji: Ranking laktatorów elektrycznychJak długo i często karmić piersią?Czego nie jeść, gdy karmisz piersią?