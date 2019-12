Jaki monitor oddechu kupić - przegląd, opinie i skuteczność

fot. Adobe Stock

Monitor oddechu pomaga zadać o bezpieczny sen dziecka poprzez monitorowanie oddechu. Przyda się rodzinom, których dzieci są w grupie ryzyka śmierci łóżeczkowej.

Spis treści:

Monitor oddechu coraz częściej pojawia się na liście niezbędników w wyprawce dla noworodka ze względu na coraz większą świadomość i lęk przed śmiercią łóżeczkową. Noworodek w pierwszych tygodniach życia głównie je i śpi, dlatego wielu rodziców chce mieć pełną kontrolę nad snem malucha,

Monitor oddechu wspiera opiekę nad niemowlakiem i tłumi strach przed śmiercią łóżeczkową, która jest rzadkim zjawiskiem, wciąż niedostatecznie poznanym i zbadanym. Monitory oddechu monitorują oddech dziecka i w przypadku zagrożenia lub wykrycia braku oddechu podniesie alarm po 15-20 sekundach. Na rynku są dwa typy monitorów oddechu w zależności od umiejscowienia.

Monitor oddechu pod materac z płytkami sensorycznym i. Umieszczamy go w łóżeczku pod materacem, sygnał jest przekazywany do stacji (odbiornika) analizującej liczbę oddechów na minutę, najlepiej aby stacja była w pobliżu. Wybieraj monitor oddechu na baterie - im mniej kabli, tym lepiej. Możesz też się skusić na zestaw z elektroniczną nianią.

i. Umieszczamy go w łóżeczku pod materacem, sygnał jest przekazywany do stacji (odbiornika) analizującej liczbę oddechów na minutę, najlepiej aby stacja była w pobliżu. Wybieraj monitor oddechu na baterie - im mniej kabli, tym lepiej. Możesz też się skusić na zestaw z elektroniczną nianią. Monitor oddechu zapinany do pieluszki lub ubranka. Są to droższe monitory oddechu, mobilne i służą rodzicom, których dziecko śpi w różnych miejscach, np. u dziadków, w wózku, w łóżeczku turystycznym. Monitoruje oddech w sposób bardziej precyzyjny, bo mieści się przy ciele dziecka, a nie pod materacem.

Niezmiennie od lat najpopularniejszym monitorem oddechu pod materac jest monitor oddechu Babyense 7 marki Hisense. Jego cena to ok 350-450 zł i jest dostępny w zestawie z elektroniczną nianią video Babysense. Monitor ten jest bezdotykowy, a płytki sensoryczne monitorują ruchy oddechowe przez materac.

Babysense 7 bardzo dobre opinie i wysoką ocenę skuteczności i jakości. Minusem jest mocno świecąca w nocy dioda, bardzo głośny dźwięk alarmu i czułość na oddech osoby stojącej obok łóżka.

Bardzo dobre urządzenie warte swojej ceny. Łatwe w montażu nawet do łóżeczka turystycznego. Bardzo czułe. Nie zawadza i nic się nie pląta po łóżeczku. Trzeba pamiętać o wyłączaniu za każdym razem po wyciągnięciu dziecka z łóżeczka bo alarm uruchomi się po paru sekundach- opinia nati88n na Ceneo.

Inne monitory oddechu pod materac: Nanny BM-02, Angelcare, Lionelo Babyline Angel.

Najpopularniejszym monitorem oddechu przyczepianym do pieluszki jest monitor oddechu Snuza Hero MD, który posiada funkcję pobudzania wibracjami. W przypadku wykrycia bardzo słabych ruchów oddechowych lub ich braku przez 15 sekund pobudzi maluszka delikatnie wibracjami. Jeśli dziecko nie zacznie oddychać, włączy się głośny alarm. Jego cena to ponad 400 zł.

Monitor ma wskaźniki naładowania baterii, aktualnego oddechu i ewentualnego jego braku, w razie braku oddechu wpierw włącza wibrację, a sam oddech może sygnalizować dźwiękami lub bezgłośnie światełkiem (kilka stopni głośności). Uwaga na włączanie, trzeba je wykonać przed przypięciem do dziecka (pampers lub wystarczy np. w gumkę spodni) w poziomie, ale nie jest to szczególnie uciążliwe. Zdecydowanie polecam - Dorota.

Inne monitory oddechu przenośne: Snuza Hero, Luvion Premium, iBaby.

Skuteczność monitora oddechu przemawia za jego zakupem, ale wielu rodziców ma wątpliwości, czy jest on konieczny. Z pewnością warto rozważyć zakup dodatków i akcesoriów do łóżeczka, które nie muszą być potrzebne a mają potencjalny wpływ na wystąpienie śmierci łóżeczkowej, np. ochraniacz do łóżeczka. Warto porozmawiać z lekarzem.

Ws kazania do monitora oddechu:

wady serca,

problemy z oddechem, świszczący oddech

wcześniactwo,

niska masa urodzeniowa dziecka,

palenie papierosów przez ciężarną lub bierne palenie,

bezdech wśród członków rodziny,

bezdech zdiagnozowany u noworodka po porodzie,

ataki padaczki u noworodka,

mało punktów w skali Apgar.

Nie kupuj monitora oddechu z drugiej ręki, jeśli już - to tylko ze znanego źródła. Pamiętaj, że jest to zakup, który można poczynić po narodzinach dziecka, ale warto przetestować go przed użyciem.

Więcej porad rodzicielskich:Odruch Moro u dziecka - kiedy wygasaNa co zwrócić uwagę przy zakupie łóżeczka turystycznegoJak działa monitor oddechu/bezdechu