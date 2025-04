"Mam na imię Iza i chodzę do drugiej gimnazjum. Parę dni temu kilku chłopaków ze starszej klasy zaczęło mnie zaczepiać i wyśmiewać w szkole. Potem okazało się, że dziewczyna z mojej klasy, nagrała mnie na komórkę jak się przebierałam na wf i dała im to. Jestem na nią wściekła i potwornie się boję, że to nagranie rozejdzie się po szkole. Od dwóch dni zrywam się z lekcji z moją przyjaciółką. Wczoraj powiedziała mi żebym do was napisała. Błagam, co mam robić?!"

Reklama

Na pytanie odpowiedzi udziela ekspert z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - projektu Fundacji Dzieci Niczyje

Dobrze, że do nas napisałaś, bo znalazłaś się w sytuacji, w której potrzebna jest Ci pomoc osób dorosłych. Rozumiemy, że jesteś zła na koleżankę za to, że Cię nagrała. Obawiasz się też rozpowszechnienia tego filmu.

Masz prawo czuć złość i skrępowanie

Napisałaś, że koledzy, którzy mają nagranie zachowują się wobec Ciebie nieprzyjemnie. Wyobrażamy sobie, że pewnie jesteś na nich zła, z tego powodu, że Ci dokuczają. Jednocześnie możesz czuć się skrępowana tym, że widzieli jak się rozbierasz. W takiej trudnej sytuacji bardzo ważne jest wsparcie bliskiej osoby. To dobrze, że masz przyjaciółkę, która Ci pomaga. Ważne jest również, żeby ktoś dorosły dowiedział się o tym co się wydarzyło. Może to być rodzic, wychowawca, lub pedagog szkolny.

Masz prawo bronić się przed cyberprzemocą

Izo, nikt nie ma prawa nagrywać drugiej osoby bez jej zgody, a zwłaszcza w sytuacji intymnej. Zachęcamy Cię do kontaktu z zaprzyjaźnionym z nami zespołem Helpline.org.pl. Możesz zgłosić się tam sama lub z rodzicami. Pomagają oni osobom, które dotknęła cyberprzemoc, czyli stosowanie przemocy przy użyciu Internetu lub telefonów komórkowych. Zespół Helpline.org.pl dyżuruje pod telefonem 800 100 100, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00-17.00. Możesz również wejść na ich stronę internetową www.helpline.org.pl i porozmawiać z nimi na chacie. Mamy nadzieję, że przy ich pomocy, wszystko skończy się dla Ciebie dobrze.

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy grupą osób pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Możesz opowiedzieć nam o tym co przeżywasz.