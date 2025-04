Ruch, to zdrowie – o prawdziwości tego powiedzenia mogły się przekonać uczennice z Wielkopolski, które 12 października wzięły udział w niezwykłej lekcji wychowania fizycznego. Młode Wielkopolanki ćwiczyły pod okiem polskich mistrzyń sportowych: Otylii Jędrzejczak (pływanie), Oktawii Nowackiej (pięciobój nowoczesny), Julii Michalskiej-Płotkowiak (wioślarstwo), Justyny Święty-Ersetic (lekkoatletyka), Alicji Tchórz (pływanie) oraz Iwony Guzowskiej (kick-boxing).

Chcemy pokazać dziewczynom, że warto ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego i uprawiać sport. Lekcja WF-u, często traktowana jest jako „zło konieczne”. Chcemy odczarować ten zły wizerunek i pokazać, że WF może być fajnym zajęciem, może bawić, ale także wspierać zdrowie i pomagać w realizacji marzeń – podkreśla Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska z Aten, organizatorka akcji

Spotkanie było częścią kampanii „Mistrzynie w Szkołach”, realizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak, której celem jest promowanie sportu wśród młodych dziewcząt oraz pokazanie, że szkolne zajęcia wychowania fizycznego mogą być fajne i wspierające zdrowy rozwój.

Często w wieku dojrzewania samoocena dziewczyn spada. Wyniki wielu badań potwierdzają, że regularne uprawianie sportu to jeden z głównych czynników wpływających na budowanie pewności siebie wśród nastolatek oraz na zachowanie tej cechy na co dzień w późniejszych etapach życia.

Z tego powodu zachęcanie dziewcząt do uprawiania sportu to jeden z kluczowych elementów kampanii Always #JakDziewczyna, którą od kilku lat prowadzimy na całym świecie. Cieszymy się, że w Polsce jesteśmy częścią tak inspirującego dla młodych dziewcząt projektu. W poznańskiej lekcji z mistrzyniami sportu wzięło udział 500 dziewcząt, uczennic wielkopolskich szkół podstawowych (kl. VII i VIII), gimnazjów i liceów – podkreśla Mariola Mirek, manager ds. komunikacji, P&G.

Always #JakDziewczyna jest głównym partnerem Fundacji Otylii, wspierając program „Mistrzynie w Szkołach”. Marka Always i Fundacja Otylii połączyły siły, aby realizować wspólny cel, jakim jest wspieranie i motywowanie dziewczyn w wieku szkolnym do tego, aby nie rezygnowały z aktywności fizycznej.

Celem wspólnych działań jest uświadamianie młodym kobietom, że bez względu na miejsce zamieszkania, wiek czy pasje mogą spełniać swoje marzenia, konsekwentnie do nich dążyć i zostać mistrzyniami w życiu.

O kampanii Always #JakDziewczyna

Always #JakDziewczyna to akcja społeczna wspierana przez miliony kobiet na całym świecie, która zmienia negatywny wydźwięk wyrażenia #JakDziewczyna tak, aby kojarzyło się wyłącznie z samymi wyjątkowymi cechami. Uprawianie sportu wywiera ogromny wpływ na budowanie pewności siebie, dlatego jest to ważny element kampanii Always #JakDziewczyna.

O kampanii Mistrzynie w Szkołach

Mistrzynie w Szkołach to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Promujemy aktywny tryb życia i świadomość tego, jak ważną rolę w ich wieku pełni tak niedoceniana przecież lekcja wychowania fizycznego,