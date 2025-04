Na tym etapie młodzi ludzie dążą do pełnej swobody, jednak nie zawsze mądrze z niej korzystają. Co zatem robić, gdy dziecko np. imprezuje zamiast się uczyć?

Problem nr 1: Boisz się iść na wywiadówkę, bo nastolatek opuścił się w nauce i czeka cię poważna rozmowa z nauczycielem

Nie stresuj się, tylko po prostu wysłuchaj uważnie, co wychowawca ma do powiedzenia. Jeśli nawet będą to rzeczy niezbyt miłe, nie okazuj zniecierpliwienia czy irytacji. Ważne też, byś nie zawierała sojuszu z nauczycielem przeciwko dziecku, gdy syn czy córka należy np. do uczniów mniej zdolnych. Twoje zarzuty tylko utwierdzą pedagoga w krytycznych opiniach i nastolatkowi będzie przez to trudniej podciągnąć oceny. Najlepiej dowiedz się, jakie nauczyciel ma wymagania i poproś o konkretne wskazówki.

Problem nr 2: Choć egzamin na studia dopiero za rok, nastolatek już mocno przeżywa czekający go sprawdzian

Pomóż mu zapanować nad obawami. Dodawaj optymizmu, przypominaj, że jeśli sumiennie się uczy, to ryzyko porażki jest stosunkowo niewielkie. Aby poczuł się pewniej, dobrze jest mieć w zanadrzu jakiś plan awaryjny. Możecie np. ustalić, które uczelnie są mniej oblegane i prawdopodobnie ogłoszą dodatkowy nabór. Stres jest dużo mniejszy, gdy młody człowiek nie musi się bać, że ewentualna przegrana pozbawi go wszelkich szans.

Problem nr 3: Twoja córka się zakochała i zamiast się uczyć, w głowie ma tylko randki?

Staraj się okazać zrozumienie, gdy nastolatka rzadziej bywa w domu czy opuściła się trochę w nauce. Zamiast zabronić randek, ustalcie, że np. zgodzisz się na 3 spotkania w tygodniu pod warunkiem, że oceny będą poprawione. Przecież i tak nie odseparujesz zakochanych od siebie, a zakazy grożą utratą porozumienia z dzieckiem.

Problem nr 4: Masz poważne obawy, że syn czy córka zażywa narkotyki?

Zrób dziecku prosty test moczu na ich obecność w organizmie. Testy są dostępne w aptekach. Pamiętaj, gdyby twoje podejrzenia się potwierdziły, musisz działać natychmiast! Zwróć się do poradni uzależnień dla młodzieży i przedstaw sprawę terapeucie. To ważne! Interwencja podjęta z pomocą specjalisty będzie dużo skuteczniejsza, niż gdybyś próbowała rozprawiać się z problemem na własną rękę.

Problem nr 5: Twój licealista stał się krnąbrny i pyskaty?

Nie krzycz: „Masz robić, co każę!”. Na młodych ludzi to nie działa. Zawsze wysłuchaj, co nastolatek ma do powiedzenia i staraj się z nim negocjować.