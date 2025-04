Choćby nie wiem jak rodzice starali się traktować was równo, nigdy do końca to nie wychodzi. Młodsze rodzeństwo zawsze wydaje się takie delikatne, niewinne, mniej zaradne, a zatem to wy, jako starsze siostry, macie obowiązek chronić je, opiekować się nim i być przykładem. No i nigdy nie zwalajcie winy na tego słodkiego, małego szkraba, który na pewno nie chciał zrobić nic złego.

Reklama

A jeśli chciał, to musiał widzieć podobne zachowanie wcześniej u ciebie. A zatem kto jest winny? No właśnie... Dlatego są pewne sprawy, których nigdy nie wybaczymy młodszemu rodzeństwu. Sprawdź, jakie!

Sprawy, których nigdy nie wybaczymy młodszemu rodzeństwu

1. Zawsze musiałaś ustępować młodszym

Młodsi oznacza słabsi. Przynajmniej według rodziców, bo jak bywało w praktyce, ty pewnie dobrze o tym wiesz...

2. Zawsze musiałaś być grzeczna, bo byłaś przykładem

Młodsze rodzeństwo czuwa i patrzy! Jeśli ty zaczęłabyś pyskować, kłamać, bałaganić itd., rodzicom trudno byłoby wpoić młodszemu rodzeństwu, by tak nie robili. Oj, nie było łatwo być zawsze ideałem...

3. Często musiałaś się opiekować rodzeństwem... za darmo!

"Rodzina musi przecież sobie pomagać. A młodszy braciszek przecież tak bardzo cię kocha, chyba nie chcesz, żeby było mu przykro i czuł się odrzucony?" - często to słyszałaś?

4. To ty obrywałaś za złe zachowanie młodszej siostry czy brata

...bo przecież od kogoś tych głupot musiało się nauczyć. Najpewniej od ciebie, przecież młodsze rodzeństwo zawsze bierze przykład ze starszego.

5. Gdy chciałaś wyjść ze znajomymi, w pakiecie dostawałaś brata w wózku

A jeszcze gorzej, gdy musiałaś go brać na randkę... Strasznie tego nie lubiłaś. Ale z drugiej strony, patrząc, ile kłopotu i pracy jest przy małych dzieciach, sama długo się zastanawiałaś, zanim podjęłaś decyzję o posiadaniu własnych.

Polecamy również:

Jak budować szczęśliwą rodzinę?Jak być seksowną mamą?Sekrety udanego małżeństwa

6. Kiedy chciałaś pobyć sama, młodsza siostra zawsze ci w tym przeszkadzała

Przybiegała do twojego pokoju z toną swoich zabawek i tak długo prosiła cię i marudziła, byś się z nią bawiła, aż w końcu się zgadzałaś. Nie tylko rodzice małych dzieci nie mają czasu dla siebie, bywa, że starsze rodzeństwo też.

7. Musiałaś zapomnieć o odsypianiu w weekendy

Kilkulatki uwielbiają przecież od rana hałasować. A im głośniej, tym weselej. To naprawdę urocze, ale... dlaczego zawsze w soboty o 6 rano?!

8. Gdy zdobyłaś prawo jazdy, musiałaś robić za taksówkarza dla rodzeństwa

No tak, przecież młodsze rodzeństwo nie może podróżować samemu komunikacją, to niezbyt bezpieczne. Skoro więc zdobyłaś już prawo jazdy, powinnaś przydać się na coś rodzinie.

9. Nie mogłaś mieć sekretów przed rodzicami...

bo młodsze rodzeństwo zawsze uprzejmie na ciebie donosiło. A im bardziej prosiłaś je o dyskrecję, tym szybciej taka rewelacja docierała do rodziców.

10. A jeśli zrobiłaś coś złego...

rodzeństwo krzyczało na cały dom, co takiego się wydarzyło i czyja to wina. Pamiętasz, co wtedy chciałaś zrobić z tym małym donosicielem?

Polecamy również:

Jak budować szczęśliwą rodzinę?Jak być seksowną mamą?Sekrety udanego małżeństwa

11. Musiałaś wyprowadzać psa, którego tak bardzo chciała twoja młodsza siostra

Zwierzę zwykle chce najmłodsze rodzeństwo, a obowiązek zrzucany jest na wszystkich... oprócz niego. Kilkulatek nie będzie przecież w deszczu czy mrozie wychodził na spacer z pieskiem, skoro może to zrobić starsza siostra.

12. Rodzice robili ci awanturę, gdy postanowiłaś skarcić rodzeństwo za złe zachowanie

Starsza siostra to nie opiekunka czy rodzic. "Będziesz miała własne dzieci, będziesz je wychowywać" - to ulubione zdanie twoich rodziców wypowiadane zawsze w takich sytuacjach?

Oj, wiele tego było... Młodsze rodzeństwo potrafiło dawać w kość. Ale czy teraz nie jesteś szczęśliwa i wdzięczna, że masz kogoś tak bliskiego? W życiu dorosłym bardziej docenia się fakt posiadania rodziny i rodzeństwa, niż w dzieciństwie. I są pewnie rzeczy, których dawniej nie mogłaś wybaczyć młodszej siostrze czy bratu, ale teraz tak naprawdę wcale o nich nie pamiętasz. Bo najważniejsze jest to, że macie siebie i kiedy koniecznie chcesz podzielić się czymś ważnym ze swojego życia, doskonale wiesz, do kogo najpierw zadzwonić czy pojechać, prawda?

Reklama

Polecamy również:

Jak budować szczęśliwą rodzinę?Jak być seksowną mamą?Sekrety udanego małżeństwa