W odpowiedzi na rosnącą rolę technologii w codziennym życiu dzieci i młodzieży oraz potrzebę przekształcenia tradycyjnych metod nauczania, aby wykorzystać możliwości, jakie dają nowoczesne urządzenia mobilne, narodził się wspólny projekt badawczo-rozwojowy Samsung i Centrum Nauki Kopernik „Szkoła z technologią”. Jego owocem jest ORBIUM – innowacyjny zestaw, który pobudza ciekawość uczniów oraz wspiera rozwój kompetencji przyszłości.

W każdej szkole dostępne są potężne urządzenia obliczeniowe, będące zarazem pomocami edukacyjnymi. Brzmi zaskakująco? Żyroskop, wykrywacz metalu, kompas, decybelomierz, kamera poklatkowa, barometr, wysokościomierz – te i wiele innych przyrządów może zastąpić przeciętny tablet.

ORBIUM – zestaw edukacyjny, który mieści się w plecaku

ORBIUM to zestaw edukacyjny, który łączy technologię z procesem uczenia się. ORBIUM pozwala uczniom na przeprowadzanie doświadczeń w zakresie niemal wszystkich przedmiotów dla klas 4–8 szkół podstawowych. W efekcie badań oraz testów powstało 14 interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji oraz materiały metodyczne dla nauczycieli, ułatwiające korzystanie z cyfrowych narzędzi, by prowadzić lekcje w sposób praktyczny i interaktywny.

Scenariusze lekcji opierają się na wykorzystaniu standardowego wyposażenia tabletu: czujników światła i ruchu, aparatu fotograficznego, magnetometru (orientuje tablet wobec pola magnetycznego Ziemi) czy żyroskopu (mierzy położenie urządzenia w przestrzeni). W połączeniu z dostępnymi aplikacjami, tablet staje się narzędziem pomiarowym, umożliwiając uczniom samodzielne przeprowadzenie doświadczeń i eksperymentów. Stawiając na eksperymentowanie i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, nauczyciele mogą tworzyć inspirujące środowisko edukacyjne, w którym wiedza oraz kompetencje uczniów mogą być skutecznie rozwijane.

Każdy zestaw ORBIUM zawiera niezbędne urządzenia i narzędzia, potrzebne do realizacji scenariuszy lekcyjnych – są to przede wszystkim tablet GalaxyTab S9FE, mikrokontroler MakeyMakey, kostka rozszerzonej rzeczywistości MergeCube, a także materiały do budowy pryzmatu, magnes, czy nakładka mikroskopowa na aparat.

Jak zauważa Conor Pierce, Prezes Samsung Electronics Polska: „Szkoła z technologią” to wyjątkowy projekt, realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik, który ma na celu rozwój edukacji przy wsparciu nowoczesnych technologii. W dzisiejszym świecie, gdzie technologie kształtują naszą rzeczywistość, edukacja staje się kluczowym czynnikiem rozwoju społeczeństwa.

W Samsung wierzymy, że innowacyjne rozwiązania powinny być narzędziem wspierającym nauczycieli i uczniów, otwierając przed nimi nowe możliwości. Naszym celem jest wdrażanie inicjatyw, które wykorzystują potencjał urządzeń mobilnych, aby tworzyć dynamiczne, interaktywne i dostosowane do potrzeb współczesnych uczniów środowiska edukacyjne – mówi.

Zdaniem Conora Pierce'a Projekt „Szkoła z technologią” to krok ku przyszłości, w której technologia mobilna staje się mostem między teorią a praktyką, sprawiając, że nauka staje się bardziej dostępna, angażująca i efektywna.

Wierzymy, że ORBIUM ma szansę stać się kluczowym elementem współczesnych szkół, kształcącym pokolenie świadomych, kreatywnych i myślących krytycznie obywateli przyszłości – dodaje.

Szkoła z technologią – z potrzeby nowoczesnej edukacji

Czujniki i aplikacje, w które wyposażone są nowoczesne tablety, umożliwiają prowadzenie wciągających lekcji – nie tylko fizyki, biologii czy geografii, ale także języka polskiego czy historii. Jednak pomimo tego, że technologie są naturalnym środowiskiem dla młodych ludzi – to dzięki nim nawiązują relacje, bawią się i zdobywają wiedzę – ich potencjał w edukacji szkolnej wciąż nie jest w pełni wykorzystywany.

Z badania “Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu“, zrealizowanego w szkołach przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Samsung w 2023 roku, wynika, że niemal wszyscy uczniowie (96%) w wieku 13-19 lat codziennie używają smartfonów, a prawie połowa z nich (41%) dysponuje również tabletami. Najczęściej służą one do oglądania i odsłuchiwania różnych materiałów, wyszukiwania informacji, czytania, pisania. Według raportu NASK “Nastolatki 3.0” jedynie 12,6% uczniów deklaruje, że korzysta z urządzeń mobilnych, jako pomocy naukowych podczas lekcji, natomiast 31% twierdzi, że w ich szkołach nie jest to w ogóle możliwe.

– Prawie każdy nastolatek w kieszeni czy plecaku nosi urządzenie, które w teorii daje mu bajeczne możliwości uczenia się i poznawania świata. Pytanie, co z nim robi teraz, a co mógłby robić. Edukacja przyszłości to nie proste zastępowanie książek czy zeszytów ekranami, ale rozszerzenie form uczenia o możliwości rozwijającej się technologii – mówi dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dyrektor innowacji w Centrum Nauki Kopernik.

Wspomniane badania stały się fundamentem dla projektu „Szkoła z technologią” oraz inspiracją do stworzenia zestawu ORBIUM – narzędzia dydaktycznego, które łączy eksperymentowanie z nowoczesnymi rozwiązaniami mobilnymi. Jego powstanie poprzedziły miesiące spotkań, rozmów, badań oraz testów. W kwietniu ubiegłego roku, w wyniku ogólnopolskiego konkursu, wyłoniono 12 nauczycieli, którzy zostali zaproszeni do opracowania prototypu zestawu edukacyjnego wraz ze scenariuszami zajęć.

W kolejnych etapach do projektu włączeni zostali uczniowie, eksperci technologiczni Samsung, a także naukowcy oraz badacze zajmujący się nauczaniem i uczeniem się. Opracowane prototypy zostały następnie sprawdzone w działaniu podczas lekcji – udział w testach wzięło około 500 uczniów oraz 30 nauczycieli. Eksperci postawili wyzwanie: każde doświadczenie ma wspierać rozwój umiejętności współpracy, a technologia powinna zostać włączona w sposób przemyślany – tylko tam, gdzie rzeczywiście wzbogaca proces nauczania i czyni go bardziej efektywnym.

Zgłoś swoją szkołę i testuj ORBIUM!

ORBIUM wkrótce trafi do polskich szkół! 27 lutego rusza nabór placówek, w wyniku którego 25 szkół podstawowych otrzyma po 4 zestawy edukacyjne i będzie mogło przeprowadzać lekcje korzystając z opracowanych scenariuszy. Nauczyciele zaangażowani w program zyskają kompleksowe wsparcie merytoryczne, uczestnicząc w warsztatach wprowadzających, spotkaniach z ekspertami i konsultacjach z badaczami. Dodatkowo, najbardziej aktywni pedagodzy zostaną nagrodzeni wejściówką na konferencję „Pokazać – Przekazać”, organizowaną w sierpniu przez Centrum Nauki Kopernik.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://www.kopernik.org.pl/szkola_z_technologia oraz przedstawić propozycję odpowiedzi na zadanie:

Przedstaw propozycję doświadczeń lub aktywności edukacyjnych, które mogłyby zostać przeprowadzone w Twojej szkole z wykorzystaniem tabletu. Opisz, w jaki sposób urządzenie wspiera proces nauczania i angażuje uczniów. Możesz skupić się na jednym wybranym działaniu lub zaproponować kilka różnorodnych zastosowań. Przedstaw swoje pomysły w formie opisu oraz materiału wizualnego – może to być krótki film, prezentacja, plakat czy animacja. Oceniane będą innowacyjność, możliwość realizacji pomysłu, zaangażowanie uczniów, wartość edukacyjna oraz uniwersalność zastosowania w różnych grupach wiekowych.

Proces rekrutacji potrwa do 13 kwietnia, a wyniki zostaną ogłoszone do 18 kwietnia. W dniach 23–25 kwietnia zestawy trafią do placówek edukacyjnych-ambasadorów projektu.

O badaniu

Badanie „Urządzenia mobilne w uczeniu się i nauczaniu” przeprowadzone zostało przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Samsung w okresie od października do grudnia 2023 roku. Wzięło w nim udział 2099 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w wieku 13-15 lat (50 proc.) oraz 16-19 lat (50 proc.)

Celem badania była identyfikacja najważniejszych tendencji w obszarze wykorzystania technologii mobilnych do uczenia się i nauczania. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI przez Instytut Pollster na panelu internetowym ReaktorOpinii.pl.

Więcej informacji: https://www.kopernik.org.pl/szkola_z_technologia

