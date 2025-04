Rzeżucha to roślina jednoroczna, która pochodzi z Iranu oraz Środkowego i Dalekiego Wschodu. Tradycyjnie uprawiano ją w krajach Azji Środkowej. Do Europy Środkowej dostała się wraz z legionami rzymskimi.

Reklama

Uprawa rzeżuchy nie wymaga naturalnego podłoża w ogóle. W takim przypadku nasiona wysiewa się na zwilżoną watę lub wełnę mineralną. Można również uprawiać rzeżuchę w tradycyjnym podłożu – w doniczkach lub skrzynkach balkonowych. Świeże listki rzeżuchy zawierają olejki eteryczne, które nadają im specyficzny zapach i smak. Rzeżucha ma pobudzający wpływ na apetyt i trawienie. Zawiera znaczne ilości witaminy C i A. Liście rzeżuchy nadają się do zup, sosów, sałatek, ryb, potraw z jaj oraz do twarożku i kanapek.

Zieloną babkę z rzeżuchy jest w stanie zrobić każdy. Nawet przedszkolak oczywiście z pomocą mamy.

Przygotuj:

głęboki talerz,

ligninę,

nasiona rzeżuchy,

doniczkę glinianą,

mały talerzyk,

białą nitkę,

nóż.

Etapy przygotowania:

Na talerzu (głębokim) postaw doniczkę odwróconą do góry dnem. Doniczkę owiń ligniną (dno również). Ligninę skrapiaj po to by dobrze przykleiła się do doniczki. Jeśli z jakiś powodów lignina nie chce się trzymać, możesz przywiązać ją białą nitką. Okręć nią doniczkę kilka razy dookoła. Nasiona rzeżuchy wsyp na talerzyk (mały) i zalej niewielką ilością wody. Odstaw na pewien czas.

Powinny stać się kleiste. Gdy przyklejają się do noża możesz przystąpić do wykonania ostatniej czynności. Bierz nasiona na koniec noża i smaruj nimi doniczkę owiniętą ligniną. Rób to bardzo dokładnie nie zostawiając pustych miejsc. Kiedy nasmarujesz całą doniczkę, do talerza wlej trochę wody. Zielona babka jest już gotowa. Tak naprawdę zielona to będzie dopiero za kilka dni.

UWAGA!

Nie zapominaj codziennie podlewać babki.

Gdy cała doniczka pokryje się zielonymi listkami możecie przyrządzić kanapki z rzeżuchą.

Etapy przygotowania:

Nożyczkami zetnij listki rzeżuchy. Spłucz je na gęstym sicie i pozostaw, żeby obciekły z wody. Wymieszaj rzeżuchę z taką ilością masła jaka będzie wam potrzebna do posmarowania kanapek. Na koniec możesz dodać troszeczkę soli do masła. Posmaruj masłem rzeżuchowym kanapki.

Życzymy smacznego!

Reklama

Źródło:

"Zioła w doniczkach" P. Metera,

"Kuchnia pełna cudów" M. Terlikowska