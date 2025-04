Od kiedy twoje dziecko weszło w okres buntu, nie możesz się z nim dogadać. Prosisz, by posprzątało pokój. Słyszysz, że to bez sensu, bo i tak się nabrudzi. Mówisz, że powinno więcej się uczyć. Odpowiada, że do niczego mu się to nie przyda. W chłodny dzień rzucasz: "Załóż kurtkę!". Odmawia twierdząc, że nie marznie, choć jest 0 st.C...

Reklama

Chciałabyś wychować je na odpowiedzialnego człowieka, uchronić przed pomyłkami. Ale gdy próbujesz coś wyjaśnić, ono nie słucha. Jak to zmienić? Jak rozmawiać z nastolatkiem?

Wspieraj i pozwól decydować

Przede wszystkim pogódź się z tym, że niektórych rzeczy nie da się nauczyć, tłumacząc. Można to zrobić tylko przez własne doświadczenia, popełniając błędy i mierząc się z ich konsekwencjami. Nastolatek będzie robił głupstwa. Ale nawet wtedy (a może zwłaszcza wtedy!) nadal powinien czuć, że ma w tobie wsparcie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy utrzymasz z nim dobre relacje.

Mimo wszystko bądź blisko

Zastanawiasz się, jak rozmawiać z nastolatkiem? Pamiętaj, że nie musicie we wszystkim się zgadzać. Grunt, byście się od siebie nie oddalili. Aby do tego nie dopuścić, zastanów się, w jaki sposób zwracasz się do nastolatka. Dzieci w okresie buntu z reguły niechętnie wykonują polecenia. Uważają, że są już dorosłe, więc chcą samodzielnie podejmować decyzje. Wykorzystaj to!

Nie czepiaj się drobiazgów

Przeszkadza ci bałagan? Zamiast nakazywać sprzątanie pokoju, powiedz spokojnie, że ten stan rzeczy ci nie odpowiada i zapytaj, co dziecko ma do zaproponowania. Zadeklaruje, że brudne naczynia będzie wynosić do kuchni, a ubrania wrzucać do kosza na bieliznę? Przyjmij to i nie krytykuj sposobu, w jaki przechowuje inne rzeczy. Nie czepiaj się drobiazgów!

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

10 rad dla rodziców, jak postępować z nastolatkiem

Jak pomóc nastolatkowi zwalczyć kompleksy?

Jak poradzić sobie z buntem nastolatka?