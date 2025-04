Jedna na pięć kobiet zmaga się z ubóstwem menstruacyjnym – tak wynika z raportu przygotowanego przez Kulczyk Foundation. By przeciwdziałać temu zjawisku, Rossmann przeprowadził w 2022 roku drugą edycję akcji „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. W jej ramach szkoły, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, otrzymały roczny zapas podpasek oraz gotowy materiał do przygotowania zajęć edukacyjnych na temat menstruacji.

Jedną z beneficjentek edycji z 2021 roku była szkoła ze Zduńskiej Woli. Pula wsparcia okazała się na tyle duża, że podpasek starczy tam nawet na trzy lata. Dzięki rozmowie ze szkolną koordynatorką i wolontariuszkami wiemy, jak przebiegła akcja i jakie efekty przyniosła.

- Kiedy tylko dowiedziałam się o projekcie, natychmiast zgłosiłam naszą szkołę. Pomyślałam, że to ważna forma wsparcia naszych uczennic, zwłaszcza tych z najmniejszych i najbiedniejszych miejscowości. Od wolontariuszek wiem, że początkowo podpaski znikały hurtowo. Teraz, gdy uczennice przywykły już do tego, że nie trzeba brać „na zapas”, każdego dnia ubywa od kilku do kilkunastu sztuk. To znaczy, że dziewczyny ich używają i że sama akcja jest jak najbardziej zasadna – mówi Edyta Mataśka – pedagog i wicedyrektor z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli.

Ola – jedna ze szkolnych wolontariuszek uważa, że dzięki akcji Rossmanna i Kulczyk Foundation, dziewczyny w szkole zaczęły być bardziej uważne na wzajemne potrzeby. Wywnioskowała to nie tylko z korytarzowych rozmów podczas przerw, ale również uzupełniając codziennie skrzyneczkę z podpaskami.

- To co dla mnie było fajne to to, że zorientowałyśmy się, że nigdy nie zastałyśmy skrzyneczki pustej, a uzupełniamy ją podpaskami dwa razy dziennie. Nawet w tych pierwszych miesiącach akcji, kiedy tych podpasek schodziło więcej, jak przychodziłyśmy rano – zawsze była chociaż ta jedna czy dwie dla którejś „na czarną godzinę”. Odczytuję to jako gest troski o drugą kobietę, nieważne – koleżankę czy nie, ale po prostu o kobietę, której w tym momencie możliwość wzięcia podpaski ratuje sytuację. – mówi Ola.

W ramach akcji „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” w szkole odbyły się specjalne zajęcia, których celem była edukacja w zakresie miesiączki. Julita, koleżanka Oli, dodaje, że poruszenie tego tematu w szkole jest szczególnie ważne dla osób, w rodzinach których „te” sprawy są omijane szerokim łukiem: - Miałam szczęście, bo u mnie w rodzinie „miesiączka” nie była „zakazanym słówkiem”, ale spora część moich koleżanek informacji o tym kiedy spodziewać się pierwszego okresu, jak się zabezpieczyć szukała po omacku w internecie. Skoro temat jest wstydliwy wśród najbliższych to co dopiero w szkole czy w pracy.

Partnerem Rossmanna przy akcji „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” było Kulczyk Foundation.