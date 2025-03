Zgodnie z projektem do egzaminu na prawo jazdy będzie można podejść w wieku 17.lat.

Proponowana przez resort zmiana zakłada, że do egzaminu na prawo jazdy będzie mógł zdać 17. latek. To spora zmiana, ponieważ obecnie do egzaminu może podejść wyłącznie pełnoletnia osoba.

Młody kierowca będzie jednak mógł prowadzić samochód do osiągnięcia pełnoletności jedynie w towarzystwie bardziej doświadczonego kierowcy. Wiceminister nie doprecyzował, o jaki wiek chodzi. Można jedynie przypuszczać, że obecność dorosłego kierowcy ma działać na niego dyscyplinująco.

Kolejne ograniczenie dotyczy pojazdu. Osoba przed osiągnięciem pełnoletności będzie mogła jeździć jedynie samochodem z silnikiem o mocy do 70 kW (95 KM). Jak zauważa portal Interia Motoryzacja, dostępność samochodów o takiej mocy jest niestety bardzo mała – średnia moc samochodu w Polsce w 2022 roku wynosiła 156 KM.

Niepełnoletni kierowca będzie musiał też być całkowicie trzeźwy. W przypadku pozostałych kierowców dopuszczalne jest stężenie w wysokości 0,2 promila.

Zdaniem ministerstwa pomogłoby to zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach. Tymczasem według danych policji kierowcy w wieku 18 do 24 lat powodują statystycznie najwięcej wypadków na 10 tys. populacji. W 2022 roku byli oni sprawcami 3059 wypadków, czyli 15,8 ogółu wypadków. Najczęściej przyczyną zdarzeń z ich udziałem była nadmierna prędkość – ok. co trzeci wypadek.

Zdaniem wiceministra Bukowskiego rok spędzony przez nieletniego w roli kierowcy w towarzystwie innego doświadczonego kierowcy może wiele nauczyć młodych kierowców. Wiceminister nie ujawnił, kiedy wejdą nowe zasady.

Jak przypomina money.pl, przez 2003 rokiem 17-latkowie mogli legalnie prowadzić pojazdy. Wtedy wiek podniesiono w celu poprawy bezpieczeństwa. Przed osiągnięciem pełnoletności samochodem mogą również jeździć młodzi w Niemczech i na Węgrzech.

