Pytania do Siri, na które zawsze dostaniesz odpowiedź. Sprawdź, co powiedzieć po "hej, Siri"

Pytania do Siri mogą być naprawdę ciekawe. Najczęściej pytamy ją o pogodę, prosimy o nastawienie budzika czy o zapisanie przypomnienia. Jednak Siri ma wiele ciekawych funkcji - może np. rzucić za nas monetą, opowiedzieć żart, a nawet powiedzieć ci, co sądzi o urządzeniach z Androidem. Sprawdź, o co pytać Siri.