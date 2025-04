Przyjaciel to osoba, z którą możesz porozmawiać na każdy temat, zwierzyć się jej i opowiadać jej naprawdę najgłupsze rzeczy. To także ktoś, komu możesz zadać nawet najtrudniejsze, życiowe i szczere pytania. Możesz też oczywiście pytać go, czy chciałby zostać stonogą albo jakie jest jego "roman empire". Oto ciekawe pytania do przyjaciela i przyjaciółki!

Spis treści:

Jakie pytania możesz zadać przyjacielowi, aby lepiej go poznać albo zachęcić do rozmowy? Pytania do chłopaka najczęściej dotyczą jego zainteresowań lub bieżących wydarzeń, ale możesz także zapytać przyjaciela o coś trudniejszego. Jeśli jesteś z nim naprawdę blisko, możecie porozmawiać o wszystkim.

Oto uniwersalne pytania do przyjaciela:

Z czego jesteś najbardziej dumny?

Chciałbyś wyjechać do innego miasta/kraju?

Czy jest coś, co wie o tobie bardzo mało osób?

Wakacje w górach czy nad morzem?

Jeśli mielibyśmy zrobić wspólnie jedną rzecz, przed tym jak umrzemy, co chciałbyś ze mną zrobić?

Czy kiedykolwiek coś wygrałeś?

Jaki film/serial chciałbyś zapomnieć, żeby móc obejrzeć go jeszcze raz?

Jeśli chcesz zadać przyjacielowi trudniejsze pytanie (np. podczas gry w butelkę), wybierz któreś z tych:

Czy jest coś, co zrobiłeś i bardzo żałujesz?

O co poprosiłbyś złotą rybkę?

Jaka była najbardziej żenująca sytuacja, jaką przeżyłeś?

Gdybyś mógł spotkać siebie z przeszłości, co byś sobie powiedział?

Gdybyś mógł spotkać siebie z przyszłości, o co być zapytał?

Jaką supermoc chciałbyś mieć?

Gdybyś miał się zreinkarnować w zwierzę, to jakie?

fot. Pytania do przyjaciela/Adobe Stock, Vasyl

Z przyjaciółką także możesz rozmawiać na wiele tematów, śmiać się z nią, a także płakać wspólnie przez wiele godzin z powodu rozstania czy jakiegokolwiek innego smutnego wydarzenia. Przyjaciółkę także możesz zapytać o wiele uniwersalnych, luźnych kwestii, a także zadać jej poważne, głębokie pytania.

Luźne pytania do przyjaciółki:

Jaki jest twój idealny plan na wieczór?

Gdybyś miała pojechać w wybrane miejsce na świecie, to gdzie?

Z jaką postacią z filmu najbardziej się utożsamiasz?

Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie?

Jaka jest jedna rzecz, którą chcesz ze mną zrobić?

Gdybyś była bajecznie bogata, na co wydawałabyś pieniądze?

Jaki jest twój ulubiony fast food?

Ile wytrzymałabyś bez prądu/internetu?

Oczywiście wszystkie te pytania możesz skierować zarówno do dziewczyny, jak i chłopaka. Podobnie z wymienionymi wyżej pytaniami do przyjaciela. Jeśli zaś chcesz przygotować pytania do dziewczyny np. pod grę w butelkę lub grę "nigdy przenigdy", wykorzystaj coś bardziej głębokiego, np.:

Jaka była twoja najgorsza randka?

Czy jest coś, czego bardzo żałujesz?

Zrobiłabyś sobie tatuaż z czyimś imieniem?

Z kim sławnym chciałabyś spędzić dzień?

Gdybyś mogła spotkać siebie z przeszłości, co byś sobie powiedziała?

Gdybyś mogła spotkać siebie z przyszłości, o co być zapytała?

Jakie jest twoje największe marzenie?

Kto jest twoim autorytetem?

fot. Pytania do przyjaciółki/Adobe Stock, Drobot Dean

