Czym jest psychologia pozytywna?

Psychologia pozytywna jest dość kontrowersyjną nauką – o szczęściu. To stosunkowo nowy nurt w psychologii, który pojawił się w Stanach Zjednoczonych. W wielkim skrócie można o niej powiedzieć, że zajmuje się „dobrym życiem”. Tym samym próbuje odpowiedzieć na pytania: na czym ono polega oraz co do niego prowadzi?

Ten kierunek w psychologii ukazuje człowieka z innej perspektywy niż dotychczas. Określenie „pozytywna” jest tutaj kluczowe, bowiem przy współpracy z człowiekiem akcentuje się to, co w nim najlepsze. Konkretnie – chodzi o to, co jesteśmy w stanie zapewnić sobie samodzielnie oraz co możemy zapewnić innym ludziom – czyli o siłę psychiczną.

Spośród wielu czynników, psychologia pozytywna przede wszystkim skupia się na trwałym, psychicznym wyposażeniu każdego człowieka. Bo każdy z nas ma w sobie psychiczną siłę.

Filary szczęścia

W psychologii pozytywnej wagę przykłada się do produktywności i twórczości. Są one tu rozumiane jako ciągłe poszukiwanie aktywności oraz odnajdowanie życiowej satysfakcji za ich pośrednictwem.

Każdy z nas, aktywnie uczestnicząc w jakimś przedsięwzięciu, pewnie zaobserwował u siebie wzmożone zaangażowanie, zintensyfikowanie emocji, wzrost skuteczność w działaniu oraz większą satysfakcję z odniesionego sukcesu. Nic w tym dziwnego – wiadomo nie od dziś, że bycie w centrum jakiegoś wydarzenia jest dalece bardziej absorbujące, niż bycie biernym obserwatorem.

Są to takie aspekty, które pozwalają człowiekowi cieszyć się życiem i z powodzeniem wychodzić z życiowych opresji. Świadczy to o tym, że ludzie kreatywni są zdecydowanie mniej podatni na stres oraz skazani na niepowodzenia, a pokonywanie przeszkód przychodzi im łatwiej.

Drogę do dobrego życia zapewniają „trzy filary”:

