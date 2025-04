Przyznaję – nastoletnie lata już dawno mam za sobą. Nadal jednak pamiętam te emocje związane z pierwszymi dniami w szkole. Po wakacjach każda z nas koniecznie musiała być opalona, z nowym plecakiem i w nowych ubraniach! Nie chciałyśmy wyglądać tak samo, jak inne koleżanki. W tej kwestii nic się nie zmieniło! A Ty czym wyróżnisz się wśród rówieśników?

Pastele na T-shirtach

Pastele, pastele i jeszcze raz pastele! Nosimy je na T-shirtach, bluzach i sukienkach. W modzie są teraz także paski i cekiny. Nie bój się ich łączyć razem! Nadal popularne są też T-shirty ze śmiesznymi bądź motywującymi napisami. Tylko od ciebie zależy czy będziesz z dumą nosić napis „Rock star” czy „Love you to the moon and back”! Co na wierzch? Postaw na kultową ramoneskę, która nigdy nie wyjdzie z mody!

Nie tylko jeansy

Zestaw do szkoły musi być wygodny! Koleżanki zaskoczysz, zakładając oversize’ową bluzę i tregginsy w kolorze nieba. Każda nastolatka w swojej szafie powinna mieć też dwie pary klasycznych jeansów. A może zaryzykujesz i postawisz na wysokie podkolanówki i czarną klasyczną mini?

Vintage w cenie

Znalazłaś na strychu starą koszulę w kratkę, w której dekadę temu chodziła twoja mama? Połącz ją z czarnymi rurkami i białymi adidasami. Na szkolnych korytarzach nie przejdziesz niezauważona! Jesienią projektanci stawiają też na kolor karmelowy. Może skusisz się więc na spódnicę, która podkreśli twoją opaleniznę na nogach?

Buty idealne

Szkolny outfit nie będzie pełny bez odpowiednich butów! Teraz po szkole nie chodzi się w zwykłych trampkach. Współcześni nastolatkowie najczęściej wybierają m.in. buty firmy Adidas i Reebok. Nam szczególnie spodobały się buty Superstar od Adidasa. Pasują do wielu stylizacji!

