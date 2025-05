Wykorzystaj te łatwe triki, aby zwiększyć swoje szanse na zdanie matury 2025. Jeśli je zastosujesz, masz szansę przystąpić do zadań egzaminacyjnych z większym spokojem i z lepszą koncentracją. Najlepiej wykonać 1, 2 lub wszystkie 3 z tych ćwiczeń przed wejściem na egzamin, ale można ich użyć także w czasie trwania pisemnej części.

Gdy utkniesz na jakimś zadaniu, albo poczujesz, że stres cię zjada, poświęć 1-2 minuty na to, by dać szansę opaść emocjom i odzyskać jasność umysłu. Ćwiczenia dobraliśmy tak, aby były właściwie niezauważalne dla otoczenia. Spróbuj, nic na tym nie tracisz, a możesz jedynie zyskać.

Uciśnij te punkty na palcach

Wykorzystaj punkty położone na czubkach środkowych palców dłoni. Znajdują się dokładnie na czubkach opuszków tych palców, dość blisko paznokci. Najpierw uciśnij punkt na palcu prawej dłoni (możesz to zrobić kciukiem tej samej dłoni). Uciskaj go 15-20 sekund. Zwolnij ucisk i powtórz uciskanie na palcu drugiej dłoni. Możesz powtórzyć raz jeszcze.

Te punkty to w akupresurze punkty PC-9 (Zhongchong), które uznawane są za miejsca pozwalające zresetować umysł. Ich uciskanie zwiększa uważność i koncentrację. Jeśli nie wiesz, które to punkty, popatrz na poniższe zdjęcie. Możesz ustawić palce tak, jak ustawiają je jogini podczas medytacji – czubek palca środkowego oparty jest o kciuk. Różnica jest taka, że ucisk powinien być wyraźny.

Jeśli utkniesz w czasie egzaminu, koniecznie spróbuj tej metody. Na chwilę oderwij umysł od zadań i poświęć minutę lub dwie na ten prosty zabieg. Być może dzięki niemu twój umysł się rozjaśni.

Uciskanie punktu PC-9 dla lepszej koncentracji, fot. Adobe Stock, fizkes

Wstrzymywanie oddechu

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej poświęć 2-3 minuty na to proste ćwiczenie oddechowe. Możesz je zrobić także podczas egzaminu pisemnego. Wyprostuj się i nabierz powietrze w płuca (do pełna!) i zatrzymaj powietrze w płucach na 20-30 sekund. Wypuść powietrze, zrób 2-3 normalne wdechy i wydechy. Ponownie zatrzymaj oddychanie z powietrzem w płucach. Powtarzaj w sumie przez 2-3 minuty.

Zatrzymywanie oddechu zmniejsza stres i uczucie niepokoju. Spowalnia też tętno, co może bardzo pomóc, jeśli czujesz ze stresu szybkie bicie serca lub drżenie dłoni. Twój mózg przez chwilę będzie skupiony na tym ćwiczeniu i na tym, aby „łyknąć” tlen, co pomoże na chwilę oderwać myśli od egzaminu i się uspokoić. A spokojny umysł lepiej pracuje.

Wyobraź sobie… pomarańczę

To ćwiczenie także można zrobić zarówno przed jak i w trakcie egzaminu pisemnego. Wyprostuj plecy, jeśli siedzisz, oprzyj się wygodnie na krześle. Połóż dłonie na stoliku lub udach. Możesz zamknąć oczy lub patrzeć gdzieś w dal. Wyobraź sobie, że przy twojej potylicy jest pomarańcza i lekko dotyka twojej głowy. Postaraj się jak najbardziej obrazowo wyobrazić sobie ten owoc. Myśl o jego kolorze, kształcie, fakturze skórki, jej zapachu. Myśląc o pomarańczy, wyobrażaj sobie także to, że jest ona właśnie przy tyle twojej głowy. Staraj się w tym czasie spokojnie oddychać. Na ćwiczenie poświęć 1-2 minuty.

To ćwiczenie wizualizacyjne pomaga na chwilę oderwać się od stresu, jakim jest egzamin. Kieruje myśli na zupełnie inne tory. Relaksuje, uspokaja, aktywuje wyobraźnię i kreatywne myślenie.

Ćwiczenia te możesz także robić zawsze przed powtórką materiału przed egzaminem. Nastroisz w ten sposób umysł do pracy, zapamiętywania, przypominania sobie informacji i ich kojarzenia.

