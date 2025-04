Młodszy brat mi dokucza i ciągle się kłócimy...

Cześć. Mam problem z młodszym bratem. Jest nieznośny i nie mogę już z nim wytrzymać. Kiedyś się kumplowaliśmy i była zgoda a teraz kłócimy się o wszystko. Jak on nie chce mi ustąpić miejsca przed telewizorem albo komputerem jak jest moja kolej. Wchodzi do mojego pokoju bez pytania, przedrzeźnia mnie, skarży do rodziców i w ogóle. Z tego wszystkiego ja też czasem tak się zachowuję i kłócimy się jeszcze bardziej. Rodzice mają tego dosyć i obaj dostajemy karę. Proszę, powiedzcie co robić, żeby nie kłócić się z bratem? Czekam na Wasze rady. Łukasz.

Na pytanie odpowiedzi udziela ekspert z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - projektu Fundacji Dzieci Niczyje

Witaj Łukaszu,

Rozumiemy, że zależy Ci na tym, aby między Tobą a Twoim bratem panowała większa zgoda. Piszesz, że kiedyś Wasze relacje były dobre, a teraz często dochodzi do kłótni. Zastanawiamy się, czy to się zmieniło po jakimś wydarzeniu? Może moglibyście wspólnie zastanowić się nad tym, co sprawia, że tak często się kłócicie?

Może być Ci trudno wytrzymać to, że brat nie przestrzega ustaleń, dokucza Ci i skarży na Ciebie. Takie zachowanie brata może być dla Ciebie bardzo męczące. Może Cię też złościć lub sprawiać że czujesz się bezradny, gdy sytuacja często się powtarza. Każdy człowiek ma prawo do prywatności i szacunku, dlatego naturalnym jest, że w tej sytuacji możesz odczuwać wiele nieprzyjemnych uczuć.

Co możesz zrobić?

Między bliskimi osobami, np. między rodzeństwem mogą zdarzać się kłótnie i konflikty. Sądzimy, że najważniejsze jest to, by próbować je rozwiązać. Bywa tak, że gdy ktoś złości nas swoim zachowaniem, to my zachowujemy się podobnie. Tak jak zauważyłeś, taka reakcja nie pomaga. Powoduje ona, że kłócicie się bardziej, rodzice się denerwują, a konflikt między Tobą a bratem pozostaje. Zastanawiamy się, czy są takie chwile, kiedy się nie kłócicie?

Może warto wtedy porozmawiać o tym wszystkim z bratem? Mógłbyś wtedy mu powiedzieć, że zależy Ci na tym, żeby między Wami była zgoda i dowiedzieć się, jak brat widzi tą sytuację. Podczas szczerej rozmowy możecie spróbować umówić się na konkretne zasady. Takie wspólne, sprawiedliwe ustalenia, których obaj będziecie przestrzegać, mogą pozwolić Wam uniknąć kłótni np. o korzystanie z komputera czy telewizji.

